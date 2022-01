Gli ascolti tv della domenica, con i primi spazi dedicati alle elezioni del Presidente della Repubblica. La prima serata è vinta ampiamente dalla seconda puntata de La Sposa, che su Rai 1 ottiene più di 6,5 milioni di telespettatori. Segue la versione serale di Avanti un altro! che su Canale 5 ottiene 2,6 milioni di telespettatori, seguito a breve distanza da Che tempo che fa che ottiene 2,5 milioni circa di telespettatori. Bene sempre Italia 1 col film, che ieri ottiene 1,3 mln, mentre The Rookie su Rai 2 ottiene 951mila telespettatori, superando Controcorrente in prima serata, che registra 619mila telespettatori, mentre Ammutta Muddìca in replica su Nove fa meglio di Atlantide, che si ferma a 480mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie La sposa , seconda puntata, ha registrato 6.568.000 telespettatori, share 28,71%.

, seconda puntata, ha registrato 6.568.000 telespettatori, share 28,71%. Su Rai 2 The Rookie 951.000, 3,66%. CSI Vegas ha registrato 813.000 telespettatori, share 3,25%.

951.000, 3,66%. ha registrato 813.000 telespettatori, share 3,25%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.961.000 telespettatori, share 8,03%, nel programma 2.346.000, 9,07% e nel segmento Il Tavolo 1.580.000, 7,67%.

nella presentazione ha registrato 1.961.000 telespettatori, share 8,03%, nel programma 2.346.000, 9,07% e nel segmento Il Tavolo 1.580.000, 7,67%. Su Canale 5 Avanti un altro! Pure di sera! ha registrato 2.615.000 telespettatori, share 11,49%.

ha registrato 2.615.000 telespettatori, share 11,49%. Su Italia 1 Il film L’uomo di acciaio ha registrato un netto di 1.307.000 telespettatori, share 5,89%.

ha registrato un netto di 1.307.000 telespettatori, share 5,89%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 619.000 telespettatori, share 3,41%.

ha registrato 619.000 telespettatori, share 3,41%. Su La7 Atlantide ha registrato 480.000 telespettatori, share 2,03%.

ha registrato 480.000 telespettatori, share 2,03%. Su Tv8 Il film Il cacciatore di ex è stato visto da 218.000 telespettatori, share 1%.

è stato visto da 218.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Lo show Ammutta muddica ha registrato 493.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.732.000 telespettatori, share 22,26%.

ha registrato 5.732.000 telespettatori, share 22,26%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.264.000 telespettatori, share 12,73%.

ha registrato 3.264.000 telespettatori, share 12,73%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.270.000 telespettatori, share 5%.

ha registrato 1.270.000 telespettatori, share 5%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.136.000 telespettatori, share 4,51% e 1.059.000, 4,12%.

ha registrato 1.136.000 telespettatori, share 4,51% e 1.059.000, 4,12%. Su La7 In onda ha registrato 903.000 telespettatori, share 3,53%.

ha registrato 903.000 telespettatori, share 3,53%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 590.000 telespettatori, share 2,3%.

ha registrato 590.000 telespettatori, share 2,3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 327.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.577.000 telespettatori, share 18,32% e nel game un netto di 5.088.000, 22,91%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.577.000 telespettatori, share 18,32% e nel game un netto di 5.088.000, 22,91%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 822.000 telespettatori, share 4,17%. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 692.000, 2,94%.

ha registrato 822.000 telespettatori, share 4,17%. un netto di 692.000, 2,94%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 3.062.000 telespettatori, share 16,02% e nel game un netto di 3.933.000, 17,98%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 3.062.000 telespettatori, share 16,02% e nel game un netto di 3.933.000, 17,98%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 662.000 telespettatori, share 2,84%.

ha registrato 662.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 222.000 telespettatori, share 1,23% e 230.000, 1,10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.634.000 telespettatori, share 23,05%. Santa Messa 1.855.000, 20,86%. Angelus 2.681.000, 21,47%. Linea Verde un netto di 3.439.000, 21,94%.

ha totalizzato un netto di 1.634.000 telespettatori, share 23,05%. 1.855.000, 20,86%. 2.681.000, 21,47%. un netto di 3.439.000, 21,94%. Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2021/22 Super G femminile ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 7,75%.

ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 7,75%. Su Rai 3 Agorà Weekend 353.000, 5,55%. Mi manda RaiTre 522.000, 6,32%. Le parole per dirlo 412.000, 4,46%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 619.000, 4,12%. Radici L’altra faccia dell’immigrazione 554.000, 3,09%.

353.000, 5,55%. 522.000, 6,32%. 412.000, 4,46%. Dopo il TG ha registrato 619.000, 4,12%. 554.000, 3,09%. Su Canale 5 Santa Messa 951.000, 10,56%. Melaverde ha registrato 2.168.000 telespettatori, share 15,94%.

951.000, 10,56%. ha registrato 2.168.000 telespettatori, share 15,94%. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato 212.000 telespettatori, share 1,86%.

ha registrato 212.000 telespettatori, share 1,86%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 275.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg Poirot un netto di 318.000, 1,83%.

ha ottenuto 275.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg un netto di 318.000, 1,83%. Su La7 Omnibus ha registrato 159.000 telespettatori, share 2,85%, nel segmento News 68.000, 2,53% e nel Dibattito 188.000, 2,71%. Camera con vista 159.000, 1,71%. L’ingrediente perfetto 113.000, 1,14%. L’Aria che tira – Diario 97.000, 0,68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.367.000, 18,71%, nella seconda 2.740.000, 17,01% e nel segmento I saluti di Mara 2.774.000, 17,70%. Da noi… a ruota libera 2.469.000, 14,43%.

ha registrato nella prima parte 3.367.000, 18,71%, nella seconda 2.740.000, 17,01% e nel segmento I saluti di Mara 2.774.000, 17,70%. 2.469.000, 14,43%. Su Rai 2 Mompracem – L’isola dei documentari ha registrato 312.000 telespettatori, share 1,96%.

ha registrato 312.000 telespettatori, share 1,96%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.371.000, 8,15%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 1.190.000, 7,48%. Rebus 1.011.000, 6,45%. Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio ha registrato 1.291.000 telespettatori, share 7,94%; Kilimangiaro 1.693.000, 9,37%.

1.371.000, 8,15%. 1.190.000, 7,48%. 1.011.000, 6,45%. ha registrato 1.291.000 telespettatori, share 7,94%; 1.693.000, 9,37%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.755.000, 14,95%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.511.000 telespettatori, share 20,67%. Verissimo 2.821.000, 17,88% e nei giri di valzer 2.659 .000, 15,01%.

2.755.000, 14,95%. ha registrato 3.511.000 telespettatori, share 20,67%. 2.821.000, 17,88% e nei giri di valzer 2.659 .000, 15,01%. Su Italia 1 Il film Babe, maialino coraggioso ha registrato un netto di 452.000 telespettatori, 2,73%. Il film Babe va in città un netto di 453.000, 2,80%.

ha registrato un netto di 452.000 telespettatori, 2,73%. Il film un netto di 453.000, 2,80%. Su Rete 4 Il film È una sporca faccenda, tenente Parker ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film Mezzo dollaro d’argento un netto di 676.000, 4%.

ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, 2,48% di share. Il film un netto di 676.000, 4%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 258.000 telespettatori, share 1,57%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta – Chi sarà il Presidente? ha registrato un netto di 1.327.000 telespettatori, share 15,26%.

ha registrato un netto di 1.327.000 telespettatori, share 15,26%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 949.000 telespettatori, share 4,40%, e nel programma 931.000, 7,10%. L’altra DS 237.000, 3,85%.

ha registrato nella presentazione 949.000 telespettatori, share 4,40%, e nel programma 931.000, 7,10%. 237.000, 3,85%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 658.000 telespettatori, share 6,43%.

ha registrato 658.000 telespettatori, share 6,43%. Su Canale 5 Manifest ha registrato 605.000 telespettatori, share 7%.

ha registrato 605.000 telespettatori, share 7%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 665.000 telespettatori, share 5,96% e nel programma 392.000, 6,60%.

nel segmento Highlights 665.000 telespettatori, share 5,96% e nel programma 392.000, 6,60%. Su Rete 4 Il film La chiave di Sara ha registrato un netto di 139.000 telespettatori, share 3,38%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.726.000, 25,83%; ore 20:00 5.676.000, 23,48%.

4.726.000, 25,83%; 5.676.000, 23,48%. Tg2 ore 13:00 1.956.000, 11,48%; ore 20:30 1.178.000, 4,66%.

1.956.000, 11,48%; 1.178.000, 4,66%. Tg3 ore 14:30 1.851.000, 10,22%; ore 19:00 2.484.000, 11,83%.

1.851.000, 10,22%; 2.484.000, 11,83%. Tg5 ore 13:00 3.266.000, 19,06%; ore 20:00 4.624.000, 19,07%.

3.266.000, 19,06%; 4.624.000, 19,07%. Studio Aperto ore 12:25 1153.000, 7,78%; ore 18:30 915.000, 4,94%.

1153.000, 7,78%; 915.000, 4,94%. Tg4 ore 12.00 341.000, 2,73%; ore 18:55 859.000, 4,06%.

341.000, 2,73%; 859.000, 4,06%. Tg La7 ore 13:30 455.000, 2,49%; ore 20:00 1.064.000, 4,38%.

