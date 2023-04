Gli ascolti tv della domenica, con il big match Juventus -Napoli in prima serata sulle pay-tv e con i consueti appuntamenti festivi nel daytime e nel prime time. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie La sposa, in replica, ha registrato 2.478.000 telespettatori, per uno share del 15,41%. Su Canale 5 Lo show dei Record ha ottenuto 2.381.000 telespettatori, share 15,90%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.167.000 telespettatori, share 7,02%, nel programma 2.178.000, 12,48%, e nel segmento Il Tavolo 1.607.000, 12,07%. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 960.000 telespettatori, share 5,96%. Su Rai 2 Crossword Mysteries: Il cruciverba della morte 867.000, 4,95%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 511.000 telespettatori, share 3,92%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 357.000 telespettatori, share 2,1%. Su La7 il film Il processo di Norimberga ha registrato 354.000 telespettatori, share 2,56%. SuTv8 il film Honest Thief è stato visto da 279.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 3.940.000, 22,52%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.859.000 telespettatori, share 16,48%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 614.000, 3,58% e nella seconda 587.000, 3,33%. Su La7 In onda ha fatto registrare 754.000 telespettatori, share 4,33%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 468.000 telespettatori, share 2,71%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.484.000 telespettatori, share 21,62% e nel game un netto di 3.561.000, 25,96%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.826.000 telespettatori, share 16,30% e nel game 2.435.000, 18,14%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 410.000, 3,76% e nel segmento Tempi Supplementari 453.000, share 3,42%, mentre SWAT un netto di 500.000, 3,15%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 457.000 telespettatori, share 3,04%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 671.000 telespettatori, share 4,12%. Su La7 il film Un povero ricco 166.000, 1,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.411.000, 25,78%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.455.000, 21,58%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.009.000, 23,27%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.827.000, 24,22%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 272.000 telespettatori, share 3,99%, e nel programma 363.000, 3,93%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 135.000, 2,60%, Mi manda Rai Tre 210.000, 3,68%, O anche no 121.000, 1,95%, Timeline 128.000, 2,02%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 515.000, 5,46% e Il posto giusto 252.000, 1,92%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.013.000 telespettatori, 16,62%, mentre Melaverde ha registrato 1.888.000 telespettatori, share 19,27%. Su Italia 1 Mom ha registrato 169.000 telespettatori, share 1,95%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 221.000, 3,35%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 278.000, 2,21%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 180.000 telespettatori, share 3,94%, quindi nel segmento News 111.000, 4,13% e nel Dibattito 194.000, 3,66%; L’ingrediente perfetto 96.000, 1,56%, L’aria che tira – Il diario 116.000, 0,98%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.225.000, 17,22%, nella prima parte 2.538.000, 21,32%, nella seconda 1.887.000, 18,19% e nella terza 1.530.000, 15,74%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.464.000, 14,83%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 554.000, 4,49%. Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi 785.000, 7,68%; Domenica Dribbling 455.000, 4,79%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 947.000, 8,39%, e nel segmento Il mondo che verrà 614.000, 5,96%; quindi Rebus 634.000, 6,42%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 733.000, 7,70%, e nel programma 951.000, 9,13%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.326.000, 17,27%, Beautiful 1.978.000 telespettatori, share 15,94%, Terra Amara 2.301.000, 21,13%, Verissimo ha registrato 2.125.000, 21,96% e nei Giri di Valzer 1.971.000, 19,37%. Su Italia 1 Berlino – Campionato FormulaE ha registrato 273.000 telespettatori, 2,46%, il film Orso Yoghi un netto di 204.000, 2,09%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 166.000 telespettatori, 1,57% di share, mentre il film Il sentiero della rapina un netto di 379.000, 3,80%. Su La7 Atlantide ottiene 205.000 telespettatori, share 1,76% e 208.000, 2,10%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 398.000 telespettatori, share 4,80%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 737.000 telespettatori, share 8,22%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 574.000 telespettatori, share 7,98%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 540.000, 5,70% e nel programma 452.000, 9,28%

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.789.000, 28,11%; ore 20:00 4.016.000, 24,52%.

3.789.000, 28,11%; 4.016.000, 24,52%. Tg2 ore 13:00 1.198.000, 9,46%; ore 20:30 938.000, 5,46%.

1.198.000, 9,46%; 938.000, 5,46%. Tg3 ore 14:30 1.424.000, 11,52%; ore 19:00 1.458.000, 11,59%.

1.424.000, 11,52%; 1.458.000, 11,59%. Tg5 ore 13:00 2.631.000, 20,47%; ore 20:00 3.451.000, 20,81%.

2.631.000, 20,47%; 3.451.000, 20,81%. Studio Aperto ore 12:25 817.000, 7,59%; ore 18:30 405.000, 3,80%.

817.000, 7,59%; 405.000, 3,80%. Tg4 ore 12.00 280.000, 3,24%; ore 18:55 519.000, 4,04%.

280.000, 3,24%; 519.000, 4,04%. Tg La7 ore 13:30 414.000, 3,07%; ore 20:00 749.000, 4,51%.

Dati AUDITEL™