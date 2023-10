Gli ascolti tv della domenica, tra fiction, docureality, game, Report e la seconda di Che Tempo Che Fa su Nove. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Cuori 2 ha registrato un netto di 3.014.000 telespettatori, per uno share del 17%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha ottenuto un netto di 1.626.000 telespettatori, share 11%. Su Rai 3 Report ha ottenuto 1.578.000, 8.2%. Su Rai 2 Il Collegio ha registrato nel segmento Suona la sveglia .000, %, e nel programma 692.000, 3.6%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 909.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 787.000 telespettatori, share 5.5%. Su La7 In Onda ha registrato 450.000 telespettatori, share 2.5%. Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti è stato visto da 756.000 telespettatori, share 5.4%. Su Nove la seconda puntata di Che Tempo che Fa ha registrato 2.244.000 telespettatori, share 11.3% e nel segmento Il Tavolo 1.211.000, 8.8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.358.000, 21.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.635.000 telespettatori, share 13.2%. Su Rai 3 Che Sarà 618.000, 3.2%. Su Italia 1 NCIS 1.116.000, 5.6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 857.000, 4.4% e nella seconda 799.000, 4%. Su La7 In altre parole domenica ha fatto registrare 720.000 telespettatori, share 3.6%. Su Nove Che tempo che farà? ha registrato 548.000 telespettatori, share 3.3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.576.000 telespettatori, share 19.2% e nel game un netto di 3.852.000, 23.9%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.042.000 telespettatori, share 16.4% e nel game un netto di 2.042.000, 16.4%. Su Rai 2 90° Minuto 688.000, 5.5%, e nel segmento Tempi Supplementari 673.000, 4.3%; quindi NCIS New Orleans 513.000, 2.8%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 3.5%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 624.000 telespettatori, share 3.3%. Su La7 il film Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata 164.000, 1.26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto 1.211.000, 21.80%; Check Up 1.139.000, 18.82%; la Santa Messa ha ottenuto 1.343.000, 19.31%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.853.000, 20.60%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 2.844.000, 23.37%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 nella presentazione 276.000, 4.21%, nella prima parte 307.000 4.38% e nella seconda 471.000, 4.93%. Su Rai 3 Agorà Weekend 194.000, 3.81%, Mi manda RaiTre 274.000, 4.56%, O anche no 151.000, 2.42%; Timeline 129.000, 1.92%, TgR Mediterraneo 341.000, 3.06%, e Timeline Remix 255.000, 1.86%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 869.000 telespettatori, 13.92%, mentre Melaverde ha registrato 1.819.000 telespettatori, share 18.24%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 155.000 telespettatori, share 1.87% e Drive UP on the road 215.000, 2.23%. Mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 230.000, 3.40%, quindi dopo il Tg Colombo – L’arte del delitto ha segnato un netto di 271.000, 2.11%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 114.000 telespettatori, share 2.90%, quindi nel segmento News 76.000, 3.13% e nel Dibattito 185.000, 3.42%; Camera con vista 152.000, 2.51%; L’ingrediente perfetto 94.000, 1.46%; L’aria che tira – Il diario 129.000, 1.08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.160.000, 16%, nella prima parte 2.147.000 17.3%, nella seconda 1.876.000, 17.7%, e nei Saluti 1.778.000, 17.4%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.500.000, 13.9%. Su Rai 2 Paesi che vai 506.000, 3.90%; Origini 407.000 3.58%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 878.000, 7.19%, e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora 595.000, 5.50%; Rebus 509.000, 5.03%; Kilimangiaro On the Road 863.000, 7.75%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.461.000, 17.64%, Amici di Maria De Filippi 2.920.000 telespettatori, share 24.6%, Verissimo 2.429.000, 24%, e nei Giri di Valzer 2.207.000, 19.9%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di 315.000 telespettatori, 2.32%, il film Twister un netto di 312.000, 2.77% e Due Uomini e mezzo un netto di 184.000, 1.69%. Su Rete 4 il film Gli uccelli ha registrato 376.000 telespettatori, 3.25% di share; il film Contro tutte le bandiere un netto di 336.000, 3.11%. Su La7 Una giornata particolare 335.000, 2.82%; La7 Doc 252.000, 2.48%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 472.000 telespettatori, share 5.53%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 985.000 telespettatori, share 9.28%. Su Rai 3 Fame d’amore ha registrato 464.000 telespettatori, share 3.81%. Su Italia 1 Pressing nella presentazione 417.000, 4.22%, e nel programma 401.000, 7.54%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.687.000, 26.46%; ore 20:00 4.200.000, 22.06%.

3.687.000, 26.46%; 4.200.000, 22.06%. Tg2 ore 13:00 1.277.000, 9.63%; ore 20:30 987.000, 5.03%.

1.277.000, 9.63%; 987.000, 5.03%. Tg3 ore 14:30 1.389.000, 10.44%; ore 19:00 1.812.000, 12.27%.

1.389.000, 10.44%; 1.812.000, 12.27%. Tg5 ore 13:00 2.903.000, 21.89%; ore 20:00 3.775.000, 19.63%.

2.903.000, 21.89%; 3.775.000, 19.63%. Studio Aperto ore 12:25 861.000, 7.82%; ore 18:30 513.000, 4.29%.

861.000, 7.82%; 513.000, 4.29%. Tg4 ore 12.00 288.000, 3.17%; ore 18:55 374.000, 2.86%.

288.000, 3.17%; 374.000, 2.86%. Tg La7 ore 13:30 521.000, 3.75%; ore 20:00 969.000, 5.03%.

