Ascolti tv domenica 21 novembre 2021: Cuori, All Together Now

Gli ascolti tv di domenica, con una Domenica In finita prima, la finale di ATP Finals e una prima serata tra fiction e talk. Cuori su Rai 1 vince la serata con 4,2 milioni contro i 2,4 registrati da All Together Now su Canale 5. Meglio dell’Ammiraglia Mediaset ha fatto Rai 3 con Che Tempo Che Fa, che nel programma ha ottenuto 3 milioni di telespettatori. Quarta piazza per Jurassic World, con oltre 1,2 mln, quindi le serie di Rai 2 e Controcorrente. Ma buono anche il dato dello speciale su Aldo, Giovanni e Giacomo su Nove con quasi 600mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Cuori ha registrato un netto di 4.220.000 telespettatori, share 19,9%. Nel dettaglio la prima puntata 4.325.000, 18,34% e nella seconda, in seconda serata, 4.123.000, 21.69%.

Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 895.000, 3,63%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 747.000 telespettatori, share 3,24%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.852.000 telespettatori, share 7,92%, nel programma 3.025.000, 12,34% e nel segmento Il Tavolo 1.835.000, 9,40%.

Su Canale 5 All Together Now ha registrato un netto di 2.407.000 telespettatori, share 11,89%.

Su Italia 1 Il film Jurassic World ha registrato un netto di 1.292.000 telespettatori, share 6,20%.

Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 716.000 telespettatori, share 3,85%.

Su La7 Atlantide ha registrato 418.000 telespettatori, share 1,83%.

Su Tv8 MasterChef Italia è stato visto da 479.000 telespettatori, share 2,5%.

Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… ha registrato 591.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.750.000 telespettatori, share 19,43%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.358.000 telespettatori, share 13,75%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.337.000 telespettatori, share 5,52%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 979.000 telespettatori, share 4,09% e 888.000, 3,61%.

Su La7 In onda ha registrato 825.000 telespettatori, share 3,38%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 440.000 telespettatori, share 1,8%.

Su Nove Little Big Italy ha registrato 460.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3260.000 telespettatori, share 17,01% e nel game un netto di 4.002.000, 18,77%.

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 622.000 telespettatori, share 2,87%.

Su Canale 5 Caduta Libera – Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.200.000 telespettatori, share 11,79% e nel game un netto di 2.914.000, 13,94%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 770.000 telespettatori, share 3,45%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 828.000 telespettatori, share 3,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.578.000 telespettatori, share 22,38%. Santa Messa 1.657.000, 20,59%. Angelus 1.996.000, 19,05%. Linea Verde un netto di 2.766.000, 20,03%.

Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato 459.000 telespettatori, share 4,32%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 367.000, 5,97%. Mi manda RaiTre 364.000, 4,80%. Le Parole per dirlo 286.000, 3,55%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 606.000, 4,65%. Radici L'altra faccia dell'immigrazione 617.000, 3,92%.

Su Canale 5 Santa Messa con Papa Francesco 872.000, 10,83%. Melaverde ha registrato 1.940.000 telespettatori, share 16,58%.

Su Italia 1 Drive Up ha registrato 179.000 telespettatori, share 1,75%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 231.000 telespettatori, share 2,68%. Dopo il Tg Poirot 283.000, 1,82%.

Su La7 Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 2,76%, nel segmento News 88.000, 3,12% e nel Dibattito 157.000, 2,36%. Camera con vista 169.000, 2,12%. L'ingrediente perfetto 109.000, 1,28%. L'Aria che tira – Diario 85.000, 0,62%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.047.000, 18,83% e nella seconda 2.708.000, 17,49%. Da noi… a ruota libera 2.598.000, 15,17%.

Su Rai 2 Una corona per Natale un netto di 671.000, 4,18%. Mompracem – L'isola dei documentari ha registrato 481.000 telespettatori, share 3,12%. Il match Medvedev – Zverev , finale degli ATP Finals, 752.000, 4,50%. Quelli che il tennis 460.000, 2,44%.

Su Rai 3 Mezz'ora in più 1.205.000, 7,64%. Mezz'ora in più – Il mondo che verrà 985.000, 6,37%. Rebus 841.000, 5,55%. Kilimangiaro – Di nuovo in viaggio ha registrato 885.000 telespettatori, share 5,66%. Kilimangiaro 1301.000, 7,35%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 2.352.000, 14,39%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.116.000 telespettatori, share 19,68%. Verissimo 2.856.000, 18,52% e nei giri di valzer 2.517 .000, 14,12%.

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 388.000 telespettatori, 2,43% e 353.000, 2,14%.

Su Rete 4 Il film Sherlock Holmes: Soluzione settepercento ha registrato un netto di 234.000 telespettatori, 1,51% di share. Il film I temerari del West un netto di 540.000, 3,15%.

Su La7 Il film Questo e quello ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Un povero ricco .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 645.000 telespettatori, share 7,50%.

Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 1.048.000 telespettatori, share 5,23% e nel programma 1.014.000, 8,39%. L'altra DS 281.000, 4,74%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 585.000 telespettatori, share 6,76%.

Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 622.000 telespettatori, share 5,17% e nel programma 414.000, 6,98%.

Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato 175.000 telespettatori, share 3,35%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.123.000, 25,32%; ore 20:00 4.991.000, 21,64%.

Tg2 ore 13:00 1.611.000, 10,72%; ore 20:30 1.229.000, 5,11%.

Tg3 ore 14:30 1.878.000, 11,59%; ore 19:00 2.140.000, 10,57%.

Tg5 ore 13:00 2.810.000, 18,61%; ore 20:00 4.011.000, 17,23%.

Studio Aperto ore 12:25 1.100.000, 8,51%; ore 18:30 748.000, 4,07%.

Tg4 ore 12.00 346.000, 3,18%; ore 18:55 693.000, 3,40%.

Tg La7 ore 13:30 431.000, 2,65%; ore 20:00 824.000, 3,54%.

