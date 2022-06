Gli ascolti tv della domenica, con il Nuoto a far capolino nei palinsesti Rai, in un’estate che sente la mancanza dei grandi eventi sportivi eccetto la Formula Uno che riesce, nonostante la mancata vittoria delle Ferrari, a spodestare tutti e prendersi la vetta del prime time. Tv8 infatti raggiunge 2,3 milioni di telespettatori con il Gran Premio del Canada, 200mila in più di Mina Settembre in replica su Rai 1. Sulla terza piazza si posiziona Canale 5 con Padrenostro. Tutte le altre reti viaggiano sotto il milione di teste, da segnalare la parita di spettatori tra Kilimangiaro Estate su Rai 3 e Non è l’Arena su La7.

In access prime time è ancora Techetechetè a primeggiare con una puntata dedicata alle comiche in rosa con 2 milioni e mezzo di spettatori. I filmati di Paperissima Sprint raggiungono 2,1 milioni, mentre N.C.I.S su Italia 1 fa più dei talk di attualità e politica su Rete 4 e La7 (rispettivamente Controcorrente e In onda).

Da segnalare nelle altre fasce la buona resa del meglio di Domenica IN e Reazione a Catena al pomeriggio su Rai 1, mentre i Mondiali di Nuoto portano ad interessare una media di mezzo milione di telespettatori ed il 5% di share.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Mina Settembre, in replica, ha registrato un netto di 2.169.000 telespettatori, share 13.46%.

in replica, ha registrato un netto di 2.169.000 telespettatori, share 13.46%. Su Rai 2 La serie 9-1-1 826.000, 5.1%. 9-1-1: Lone Star ha registrato 833.000 telespettatori, share 5.3%.

826.000, 5.1%. ha registrato 833.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 686.000 telespettatori, share 4.54%.

ha registrato 686.000 telespettatori, share 4.54%. Su Canale 5 Il film PadreNostro ha registrato un netto di 1.490.000 telespettatori, share 10.6%.

ha registrato un netto di 1.490.000 telespettatori, share 10.6%. Su Italia 1 Il film Una notte da leoni 2 ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, share 5.3%.

ha registrato un netto di 800.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 680.000 telespettatori, share 5.8%.

ha registrato 680.000 telespettatori, share 5.8%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 5.7%.

ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, share 5.7%. Su Tv8 F1 GP Canada , in differita, è stato visto da 2.357.000 telespettatori, share 15.2%.

, in differita, è stato visto da 2.357.000 telespettatori, share 15.2%. Su Nove Il doc Elvis Presley – Un mito senza tempo ha registrato 185.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.572.000 telespettatori, share 16.22%.

ha registrato 2.572.000 telespettatori, share 16.22%. Su Rai 3 Blob 574.000, 4.08%. Sapiens Files – Un solo pianeta 530.000, 3.44%.

574.000, 4.08%. 530.000, 3.44%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.171.000 telespettatori, share 13.77%.

ha registrato 2.171.000 telespettatori, share 13.77%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.009.000 telespettatori, share 6.53%.

ha registrato 1.009.000 telespettatori, share 6.53%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 699.000 telespettatori, share 4.65% e 833.000, 5.25%.

ha registrato 699.000 telespettatori, share 4.65% e 833.000, 5.25%. Su La7 In onda ha registrato 754.000 telespettatori, share 4.84%.

ha registrato 754.000 telespettatori, share 4.84%.

Su Nove Little Big Italy ha registrato 226.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.355.000 telespettatori, share 22.68% e nel game un netto di 3.305.000, 26.70%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.355.000 telespettatori, share 22.68% e nel game un netto di 3.305.000, 26.70%. Su Rai 2 Mondiali di Nuoto 2022 577.000, 5.53%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 432.000 telespettatori, share 3.14%.

577.000, 5.53%. ha registrato un netto di 432.000 telespettatori, share 3.14%. Su Rai 3 TGR La Marciliana di Chioggia ha registrato 502.000 telespettatori, 5.31%.

ha registrato 502.000 telespettatori, 5.31%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.199.000 telespettatori, share 12.16% e nel game un netto di 1.764.000, 14.68%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.199.000 telespettatori, share 12.16% e nel game un netto di 1.764.000, 14.68%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 439.000 telespettatori, share 3.29%.

ha registrato 439.000 telespettatori, share 3.29%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 615.000 telespettatori, share 4.37%.

ha registrato 615.000 telespettatori, share 4.37%. Su La7 Uozzap! ha registrato 89.000 telespettatori, share 0.70%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 900.000 telespettatori, share 18.75%. Santa Messa 1.507.000, 22.62%. Angelus 2.070.000, 23.59%. Linea Verde estate 2.621.000, 22.93%.

ha totalizzato un netto di 900.000 telespettatori, share 18.75%. 1.507.000, 22.62%. 2.070.000, 23.59%. 2.621.000, 22.93%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 414.000 telespettatori, share 4.15%.

ha registrato 414.000 telespettatori, share 4.15%. Su Rai 3 Storie delle nostre città 185.000, 2.65%. Dopo il TG Il Posto Giusto 222.000, 1.77%.

185.000, 2.65%. Dopo il TG 222.000, 1.77%. Su Canale 5 Santa Messa 854.000, 15.44%. Melaverde ha registrato 1.749.000 telespettatori, share 17.95%.

854.000, 15.44%. ha registrato 1.749.000 telespettatori, share 17.95%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 169.000 telespettatori, share 3.18%; 241.000, 4.05% e 290.000, 3.64.

ha registrato 169.000 telespettatori, share 3.18%; 241.000, 4.05% e 290.000, 3.64. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 228.000 telespettatori, share 3.58%. Dopo il Tg Il ritorno di Colombo un netto di 328.000, 2.72%.

ha ottenuto 228.000 telespettatori, share 3.58%. Dopo il Tg un netto di 328.000, 2.72%. Su La7 Omnibus ha registrato 182.000 telespettatori, share 4.53%, nel segmento News 107.000, 4.40% e nel Dibattito 199.000, 4.27%. Camera con vista 106.000, 1.84%. L’ingrediente perfetto 102.000, 1.59%. Like tutto ciò che ci piace 88.000, 0.72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato nella prima parte 1.597.000, 12.88%, nella seconda 1.429.000, 12.12% e nella terza 1.337.000, 12.89%. Venti anni che siamo italiani 1.500.000, 16.36%.

ha registrato nella prima parte 1.597.000, 12.88%, nella seconda 1.429.000, 12.12% e nella terza 1.337.000, 12.89%. 1.500.000, 16.36%. Su Rai 2 Wild Italy 3 – Il mare ha registrato 582.000 telespettatori, share 4.80% e 588.000, 5.48%. Mondiali di Nuoto 2022 – Nuoto sincronizzato 491.000, 5.27%.

ha registrato 582.000 telespettatori, share 4.80% e 588.000, 5.48%. 491.000, 5.27%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 970.000, 8.93%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 680.000, 6.96%. Kilimangiaro Collection ha registrato 456.000 telespettatori, share 5.09%.

970.000, 8.93%. 680.000, 6.96%. ha registrato 456.000 telespettatori, share 5.09%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.158.000, 16.79%. Beautiful ha registrato 1.831.000 telespettatori, share 14.67%. Una vita 1.842.000, 15.52%. Grand Hotel 1.280.000, 12.31%. Luce dei tuoi occhi 856.000, 9.38%.

2.158.000, 16.79%. ha registrato 1.831.000 telespettatori, share 14.67%. 1.842.000, 15.52%. 1.280.000, 12.31%. 856.000, 9.38%. Su Italia 1 Il film Ragazze nel pallone 4 ha registrato un netto di 299.000 telespettatori, 2.69%. Il film Ragazze nel pallone: La lotta finale un netto di 308.000, 3.37%.

ha registrato un netto di 299.000 telespettatori, 2.69%. Il film un netto di 308.000, 3.37%. Su Rete 4 Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 225.000 telespettatori, 2.31% di share. Il vendicatore del Texas un netto di 389.000, 4.23%.

ha registrato 225.000 telespettatori, 2.31% di share. un netto di 389.000, 4.23%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato 224.000 telespettatori, share 1.87%. Il film Un americano a Roma 179.000, 1.83%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 9.85%.

ha registrato 1.119.000 telespettatori, share 9.85%. Su Rai 2 The Blacklist 523.000, 3.77%. La domenica sportiva Estate ha registrato 301.000 telespettatori, share 3.72%.

523.000, 3.77%. ha registrato 301.000 telespettatori, share 3.72%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 4.38%.

ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 4.38%. Su Canale 5 Il film La ragazza nella nebbia ha registrato un netto di 220.000 telespettatori, share 6.64%.

ha registrato un netto di 220.000 telespettatori, share 6.64%. Su Italia 1 Il film Duri si diventa ha registrato un netto di 368.000 telespettatori, share 6.23%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.380.000, 26.52%; ore 20:00 3.317.000, 23.49%.

3.380.000, 26.52%; 3.317.000, 23.49%. Tg2 ore 13:00 1.530.000, 12.49%; ore 20:30 950.000, 6.24%.

1.530.000, 12.49%; 950.000, 6.24%. Tg3 ore 14:30 1.430.000, 11.74%; ore 19:00 1.241.000, 10.94%.

1.430.000, 11.74%; 1.241.000, 10.94%. Tg5 ore 13:00 2.478.000, 20.14%; ore 20:00 2.448.000, 17.27%.

2.478.000, 20.14%; 2.448.000, 17.27%. Studio Aperto ore 12:25 949.000, 9%; ore 18:30 605.000, 6.32%.

949.000, 9%; 605.000, 6.32%. Tg4 ore 12.00 319.000, 3.63%; ore 18:55 459.000, 3.94%.

319.000, 3.63%; 459.000, 3.94%. Tg La7 ore 13:30 . 366.000, %; ore 20:00 626.000, 4.40%.

Dati AUDITEL™