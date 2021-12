Gli ascolti tv di una domenica pre-natalizia riempita dallo speciale Soliti Ignoti che chiude la lunga settimana di Telethon. Il game di Amadeus in versione speciale ha raccolto oltre 54 milioni di euro per la ricerca e porta a casa anche la vittoria della serata toccando quasi 3.8 milioni di telespettatori. Segue al secondo posto Canale 5 per la finale di All together now vinta dall’ex The Voice of Italy Giacomo Voli. Che tempo che fa si conferma tra i programmi più visti raccogliendo quasi 2 milioni e mezzo di spettatori nella parte centrale della puntata. Da segnalare inoltre la ripartenza di Freedom su Italia 1 con il 4.6% e lo speciale del Tg5 in onda nell’access al posto di Paperissima Sprint dedicato a Papa Francesco, sfiora i 3 milioni.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha registrato un netto di 3.781.000 telespettatori, share 18.58%.

ha registrato un netto di 3.781.000 telespettatori, share 18.58%. Su Rai 2 N.C.I.S Los Angeles 983.000, 4.13%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 752.000 telespettatori, share 3.40%.

983.000, 4.13%. ha registrato 752.000 telespettatori, share 3.40%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.800.000 telespettatori, share 8.11%, nel programma 2.448.000, 10.38% e nel segmento Il Tavolo 1.577.000, 8.78%.

nella presentazione ha registrato 1.800.000 telespettatori, share 8.11%, nel programma 2.448.000, 10.38% e nel segmento Il Tavolo 1.577.000, 8.78%. Su Canale 5 All Together Now ha registrato un netto di 2.031.000 telespettatori, share 13%.

ha registrato un netto di 2.031.000 telespettatori, share 13%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato un netto di 900.000 telespettatori, share 4.61%.

ha registrato un netto di 900.000 telespettatori, share 4.61%. Su Rete 4 Controcorrente – Prima serata ha registrato 634.000 telespettatori, share 3.52%.

ha registrato 634.000 telespettatori, share 3.52%. Su La7 Il film TUT – Il destino di un faraone ha registrato un netto di 336.000 telespettatori, share 1.60%.

ha registrato un netto di 336.000 telespettatori, share 1.60%. Su Tv8 Family Food Fight è stato visto da 226.000 telespettatori, share 1.1%.

è stato visto da 226.000 telespettatori, share 1.1%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun ha registrato 510.000 telespettatori, share 2.4%.

ha registrato 510.000 telespettatori, share 2.4%. Su Sky Uno/+1 4 ristoranti ha registrato in media 326.000 telespettatori.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Francesco e gli invisibili ha registrato 2.992.000 telespettatori, share 12.58%.

ha registrato 2.992.000 telespettatori, share 12.58%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.294.000 telespettatori, share 5.50%.

ha registrato 1.294.000 telespettatori, share 5.50%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 908.000 telespettatori, share 3.91% e 706.000, 2.95%.

ha registrato 908.000 telespettatori, share 3.91% e 706.000, 2.95%. Su La7 In onda ha registrato 699.000 telespettatori, share 2.94%.

ha registrato 699.000 telespettatori, share 2.94%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 462.000 telespettatori, share 2%.

ha registrato 462.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 322.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.957.000 telespettatori, share 17.13% e nel game un netto di 4.242.000, 21.33%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.957.000 telespettatori, share 17.13% e nel game un netto di 4.242.000, 21.33%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 740.000 telespettatori, share 4.18%. Squadra Speciale Cobra 11 un netto di 643.000, 3.02%.

ha registrato 740.000 telespettatori, share 4.18%. un netto di 643.000, 3.02%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.221.000 telespettatori, share 12.94% e nel game un netto di 3.087.000, 15.72%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.221.000 telespettatori, share 12.94% e nel game un netto di 3.087.000, 15.72%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 635.000 telespettatori, share 3.03%.

ha registrato 635.000 telespettatori, share 3.03%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 745.000 telespettatori, share 3.45%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia per Telethon ha totalizzato un netto di 1.643.000 telespettatori, share 24.01%. Santa Messa 1.704.000, 19.67%. Angelus 2.129.000, 20.43%. Linea Verde 2.965.000, 21.60%.

ha totalizzato un netto di 1.643.000 telespettatori, share 24.01%. 1.704.000, 19.67%. 2.129.000, 20.43%. 2.965.000, 21.60%. Su Rai 2 Sci Alpino: Coppa del Mondo – Slalom Gigante Maschile, 1a manche 445.000, 5.53%. Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 418.000 telespettatori, share 3.73%, e nel programma 418.000, 3.73%.

445.000, 5.53%. ha registrato nella presentazione 418.000 telespettatori, share 3.73%, e nel programma 418.000, 3.73%. Su Rai 3 Agorà Weekend 339.000, 5.64%. Mi manda RaiTre 487.000, 6.40%. Dopo il TG Mediterraneo ha registrato 502.000, 3.91%. Io li conoscevo bene 421.000, 2.69%.

339.000, 5.64%. 487.000, 6.40%. Dopo il TG ha registrato 502.000, 3.91%. 421.000, 2.69%. Su Canale 5 Santa Messa 1.251.000, 15.60%. Melaverde ha registrato 1.991.000 telespettatori, share 17.14%.

1.251.000, 15.60%. ha registrato 1.991.000 telespettatori, share 17.14%. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato 171.000 telespettatori, share 2.17%; 184.000, 2.21% e 215.000, 2.17%.

ha registrato 171.000 telespettatori, share 2.17%; 184.000, 2.21% e 215.000, 2.17%. Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 174.000 telespettatori, share 2.01%. Dopo il Tg Poirot 253.000, 1.66%.

ha ottenuto 174.000 telespettatori, share 2.01%. Dopo il Tg 253.000, 1.66%. Su La7 Omnibus ha registrato 132.000 telespettatori, share 2.49%, nel segmento News 56.000, 2.08% e nel Dibattito 150.000, 2.30%. Camera con vista 100.000, 1.24%. L’ingrediente perfetto 65.000, 0.75%. Mica pizza e fichi 69.000, 0.68%. L’Aria che tira – Diario 101.000, 0.74%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In per Telethon ha registrato nella prima parte 3.226.000, 19.79% e nella seconda 2.860.000, 19.39%. Telethon 2.028.000, 13.28%.

ha registrato nella prima parte 3.226.000, 19.79% e nella seconda 2.860.000, 19.39%. 2.028.000, 13.28%. Su Rai 2 Sci Alpino: Coppa del Mondo – Slalom Gigante Maschile, 2a manche 1.003.000, 6.06%. Il film Un natale molto bizzarro ha registrato 437.000 telespettatori, share 2.87%. Data comedy show 327.000, 2.19%.

1.003.000, 6.06%. Il film ha registrato 437.000 telespettatori, share 2.87%. 327.000, 2.19%. Su Rai 3 Mezz’ora in più 1.164.000, 7.62%. Mezz’ora in più – Il mondo che verrà 846.000, 5.86%. Rebus 911.000, 6.28%. Kilimangiaro ha registrato 1.419.000 telespettatori, share 8.98%.

1.164.000, 7.62%. 846.000, 5.86%. 911.000, 6.28%. ha registrato 1.419.000 telespettatori, share 8.98%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.583.000, 15.70%. Amici di Maria De Filippi ha registrato 3.070.000 telespettatori, share 20.02%. Verissimo 2.508.000, 17.24% e nei giri di valzer 2.264 .000, 14.33%.

2.583.000, 15.70%. ha registrato 3.070.000 telespettatori, share 20.02%. 2.508.000, 17.24% e nei giri di valzer 2.264 .000, 14.33%. Su Italia 1 Lucifer ha registrato 300.000 telespettatori, 1.91% nel primo episodio; 293.000, 1.99% nel secondo; 357.000, 2.46% nel terzo e 513.000, 3.43% nell’ultimo.

ha registrato 300.000 telespettatori, 1.91% nel primo episodio; 293.000, 1.99% nel secondo; 357.000, 2.46% nel terzo e 513.000, 3.43% nell’ultimo. Su Rete 4 Il film Andromeda ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, 2.04% di share. Il film La freccia nella polvere un netto di 576.000, 3.72%.

ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, 2.04% di share. Il film un netto di 576.000, 3.72%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 250.000 telespettatori, share 1.66%. Il film Spiriti nelle tenebre 241.000, 1.37%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 648.000 telespettatori, share 9.03%.

ha registrato 648.000 telespettatori, share 9.03%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 842.000 telespettatori, share 4.39%, e nel programma 998.000, 8.06%. L’altra DS 261.000, 3.82%.

ha registrato nella presentazione 842.000 telespettatori, share 4.39%, e nel programma 998.000, 8.06%. 261.000, 3.82%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di 471.000 telespettatori, share 5.11%.

ha registrato un netto di 471.000 telespettatori, share 5.11%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 430.000 telespettatori, share 3.86% e nel programma 423.000, 6.93%.

nel segmento Highlights 430.000 telespettatori, share 3.86% e nel programma 423.000, 6.93%. Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato un netto di 174.000 telespettatori, share 2.80%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.562.000, 27.87%; ore 20:00 5.115.000, 23.41%.

4.562.000, 27.87%; 5.115.000, 23.41%. Tg2 ore 13:00 1.379.000, 9.15%; ore 20:30 1.250.000, 5.37%.

1.379.000, 9.15%; 1.250.000, 5.37%. Tg3 ore 14:30 1.710.000, 10.33%; ore 19:00 2.180.000, 11.55%.

1.710.000, 10.33%; 2.180.000, 11.55%. Tg5 ore 13:00 2.900.000, 19.12%; ore 20:00 4.114.000, 18.66%.

2.900.000, 19.12%; 4.114.000, 18.66%. Studio Aperto ore 12:25 1.050.000, 8.20%; ore 18:30 765.000, 4.63%.

1.050.000, 8.20%; 765.000, 4.63%. Tg4 ore 12.00 258.000, 2.46%; ore 18:55 685.000, 3.60%.

258.000, 2.46%; 685.000, 3.60%. Tg La7 ore 13:30 . 355.000, 2.16%; ore 20:00 787.000, 3.57%.

