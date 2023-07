Gli ascolti tv della domenica, tra repliche e musica live con TIM Summer Hits, ma anche con la finale degli Europei U19 vinti dall’Italia. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Scomparsa, in replica, ha registrato 1.884.000 telespettatori, per uno share del 14.37%. Su Rai 3 Portogallo – Italia, finale Europei U19, ha ottenuto un netto di 1.473.000, 10,85%. Su Rai 2 la terza serata di TIM Summer Hits – La musica dell’estate nella presentazione 817.000, 5,93% e 1.242.000, 10,08%. Su Canale 5 il film Instant Family ha ottenuto un netto di 1.231.000 telespettatori, share 10,02%.Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 783.000 telespettatori, share 5,79%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 547.000 telespettatori, share 4,26%. Su Rete 4 il film Innamorato pazzo è stato visto da un netto di 503.000 telespettatori, share 4,05%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 318.000 telespettatori, share 2,4%. SuTv8 The best of Italia’s Got Talent è stata vista da 312.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.853.000, 20,98%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.983.000 telespettatori, share 14,56%. Su Rai 3 Blob 619.000, 4,90%. Su Italia 1 NCIS 900.000, 6,68%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 581.000, 4,42% e nella seconda 724.000, 5,26%. Su La7 In onda Estate ha fatto registrare 774.000 telespettatori, share 5,69%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha ottenuto 346.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 341.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.157.000 telespettatori, share 21,86% e nel game un netto di 2.735.000, 24,43%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 968.000 telespettatori, share 10,15% e nel game un netto di 1.467.000, 13,40%. Su Rai 2 NCIS New Orleans un netto di 458.000, 3,73%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 364.000 telespettatori, share 3,05%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 492.000 telespettatori, share 3,98%. Su La7 La7Doc 112.000, 1,06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto un netto di 796.000, 17,62%; la Santa Messa ha ottenuto 1.361.000, 21,29%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.002.000, 23,56%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.434.000, 22,39%. Su Rai 2 Campionati del Mondo Pallanuoto femminile Italia-Argentina nel primo tempo 227.000, 4.84% e nel secondo 207.000, 4,34%; Mondiali di Nuoto a Fukuoka con il Nuoto Sincronizzato 219.000, 4,16%, con i Tuffi (F) 413.000, 5,78%, con il Nuoto Sincronizzato 486.000, 4,86%. Su Rai 3 il film L’emigrante 168.000, 3,34%, O anche no – Estate 128.000, 1,89%, e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 448.000, 5,05% e Il posto giusto 156.000, 1,30%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 762.000 telespettatori, 14,78%, mentre Melaverde ha registrato 1.808.000 telespettatori, share 19,62%. Su Italia 1 Mom ha registrato 159.000 telespettatori, share 1,88%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 172.000, 2,79%, quindi dopo il Tg Anni ’60 ha segnato 223.000, 1,95%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 129.000 telespettatori, share 3,32%, quindi nel segmento News 101.000, 4,12% e nel Dibattito 129.000, 2,92%; il film Il mattatore 96.000, 1,54%; L’aria che tira – Il diario 151.000, 1,44%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.140.000, 10,85%; a seguire Top Dieci ha ottenuto un netto di 1.316.000, 13,92%. Su Rai 2 Atletica Leggera – Campionati mondiali Paralimpici 575.000, 5,22%; Tour de France in diretta ha ottenuto 1.361.000, 13,77%; Tour all’arrivo 1.776.000, 18,51%; TouReplay 731.000, 7,81%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 818.000, 7,91%; Kilimangiaro Collection 537.000, 5,65%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.415.000, 19,94%, Beautiful 2.199.000 telespettatori, share 19,23%, Terra Amara 2.171.000, 20,39%, Un altro domani 1.220.000, 12,70% il film tv Inga Lindstrom – L’altra figlia un netto di 1.220.000, 9,75%. Su Italia 1 Campionato del mondo Formula E ha registrato 364.000 telespettatori, 3,50%, il film Derby in famiglia un netto di 170.000, 1,79%. Su Rete 4 Vulcani ha registrato 212.000 telespettatori, 1,97% di share; Doc West – La sfida 201.000, 2,02%; il film Il maggiore Brady un netto di 256.000, 2,69%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 296.000, 2,71%; Atlantide Album ottiene 160.000 telespettatori, share 1,66%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 476.000 telespettatori, share 6,97%. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 355.000 telespettatori, share 6,56%. Su Rai 3 Buon compleanno Massimo ha registrato 241.000 telespettatori, share 4,59%. Su Rete 4 il film Malena un netto di 105.000, 2,33%. Su La7 La7 doc 216.000, 3,19%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.110.000, 25,69%; ore 20:00 3.072.000, 24,68%.

3.110.000, 25,69%; 3.072.000, 24,68%. Tg2 ore 13:00 1.422.000, 12,09%; ore 20:30 991.000, 7,49%.

1.422.000, 12,09%; 991.000, 7,49%. Tg3 ore 14:30 1.444.000, 13,10%; ore 19:00 1.285.000, 12,34%.

1.444.000, 13,10%; 1.285.000, 12,34%. Tg5 ore 13:00 2.666.000, 22,54%; ore 20:00 2.298.000, 18,23%.

2.666.000, 22,54%; 2.298.000, 18,23%. Studio Aperto ore 12:25 1.025.000, 10,26%; ore 18:30 441.000, 4,65%.

1.025.000, 10,26%; 441.000, 4,65%. Tg4 ore 12.00 280.000, 3,30%; ore 18:55 368.000, 3,47%.

280.000, 3,30%; 368.000, 3,47%. Tg La7 ore 13:30 465.000, 3,88%; ore 20:00 611.000, 4,84%.

Dati AUDITEL™