Gli ascolti tv della domenica, tra la fiction di Rai 1 e gli approfondimenti di Che Tempo che Fa e Non è l’Arena. La serata è stata vinta da Noi – La serie con una media di 3,7 mln di telespettatori; Lo Show dei Record su Canale 5 ha ottenuto 3 milioni, mentre Che Tempo che Fa 2,7. Poco al di sopra del milione si piazza Non è L’Arena, con The Rookie che segue a poca distanza. Quindi Zona Bianca registra un testa a testa con CSI Vegas.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Noi ha registrato un netto di 3.690.000 telespettatori, share 17,3%. Nel dettaglio la prima puntata 3.936.000, 16,65% e nella seconda, in seconda serata, 3.413.000, 18,11%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.754.000 telespettatori, share 19,21%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.285.000 telespettatori, share 17,52% e nel game un netto di 4.735.000, 22,04%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1.600.000, 23,24%. UnoMattina in Famiglia ha totalizzato nella seconda parte 1.840.000 telespettatori, share 22,62%. Santa Messa 1.797.000, 20,24%. Angelus 2.401.000, 21,95%. Linea Verde nella presentazione 2.501.000, 20% e nel programma un netto di 3.247.000, 22,21%

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 2.990.000, 18,95% e nella seconda 2.351.000, 16,40%, per un netto di 2.350.000, 16,43%. Da noi… a ruota libera 2.148.000, 13,53%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 583.000 telespettatori, share 5,68%.

TG

Tg1 ore 13:30 5.147.000, 30,48%; ore 20:00 5.422.000, 23,32%.

