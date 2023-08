Gli ascolti tv della domenica più ferragostana dell’anno, con l’omaggio di Rai 1 a Piero Angela nel primo anniversario della sua scomparsa, film, serie tv e la Coppa Italia. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.733.000 telespettatori, share 15,09%. Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta con la replica di “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita” ha registrato 1.245.000 telespettatori, per uno share del 10,94%. Su Rai 2 NCIS 895.000, 7,07% e NCIS Hawaii 1.062.000, 8,44%. Su Italia 1 la Coppa Italia: Monza – Reggiana ha ottenuto un netto di 665.000 telespettatori, share 5,43%. Su Rete 4 il film Jaws – Lo squalo è stato visto da 620.000 telespettatori, share 5,40%. Su Rai 3 Le ragazze ha ottenuto 558.000, 4,69%. SuTv8 Italia’s Got Talent – Best of è stata vista da 403.000 telespettatori, share 3,39%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,77%.Su La7 Miss Marple ha registrato 295.000 telespettatori, share 2.41%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 2.263.000, 18,11%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.999.000 telespettatori, share 16,11%. Su Rai 3 Blob 524.000, 4,45%; Sapiens – Un solo pianeta 527.000, 4,24%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 600.000, 4,92% e nella seconda 722.000, 5,72%. Su La7 In onda ha fatto registrare 728.000 telespettatori, share 5,83%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 420.000 telespettatori, share 3,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.759.000 telespettatori, share 20,11% e nel game un netto di 2.566.000, 25,61%, mentre su Canale 5 The Wall Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 1.102.000 telespettatori, share 12,83% e nel game 1.408.000, 14,30%. Su Rai 2 NCIS New Orleans un netto di 481.000, 4,25%. Su Italia 1 la Coppa Italia con Cosenza – Sassuolo un netto di 424.000, 4,34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 479.000 telespettatori, share 4,12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha ottenuto nella prima parte 700.000, 17,73% e nella seconda 749.000, 17,71%; Azzurro – Storie di mare 828.000, 17,14%; la Santa Messa ha ottenuto 1.228.000, 20,44%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.714.000, 22,23%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.228.000, 22,07%. Su Rai 2 Dream Hotel: India 333.000, 4,33%. Su Rai 3 il film Piedone d’Egitto 179.000, 3,76%, O anche no – Estate 133.000, 2,13%, e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 464.000, 5,42% e Il posto giusto 133.000, 1,24%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 702.000 telespettatori, 13,90%, mentre Melaverde ha registrato 1.611.000 telespettatori, share 18,66%. Su Italia 1 Mom ha registrato 204.000 telespettatori, share 2,60%, mentre su Rete 4 I delitti del cuoco 231.000, 3,85%, quindi dopo il Tg il film Assassinio sul treno ha segnato un netto di 230.000, 2,23%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus News ha registrato 90.000 telespettatori, share 4,23%; Camera con vista 64.000, 1,83%; In onda 92.000, 2,22%; In onda Prima serata 107.000, 2,47%; il film Casa Howard 73.000, 0,92%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Ieri, oggi, domani ha registrato 978.000, 10,61%; a seguire Dalla strada al palco ha ottenuto un netto di 970.000, 12,21%. Su Rai 2 Mondiali di Ciclismo F 815.000, 9,19%; BMX Campionati del mondo 521.000, 6,83%; Top – Tutto quanto fa tendenza d’estate 217.000, 2,83%. Su Rai 3 il film Old Man & the Gun ha registrato 419.000, 4,70%; Kilimangiaro Collection 531.000, 6,78%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.027.000, 19,12%, Beautiful in replica 1.858.000 telespettatori, share 18,14%, e 1.892.000, 19,88, Terra Amara 1.610.000, 18,84%, il film tv Inga Lindstrom – Una sposa in fuga un netto di 1.036.000, 13,33%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 318.000 telespettatori, 3,03%, il film Superman returns un netto di 315.000, 3,57%. Su Rete 4 Lucky Luke ha registrato un netto di 254.000 telespettatori, 2,81% di share, e di 228.000, 2,74%; il film Ad Est di Sumatra un netto di 289.000, 3,69%. Su La7 il film I tartassati ottiene 198.000 telespettatori, share 2,16%; il film Il marito 187.000, 2,34%; il film Uno strano scherzo del destino 117.000, 1,33%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 336.000 telespettatori, share 6,70%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles 909.000, 7,87%: La domenica sportiva Estate ha registrato 419.000 telespettatori, share 5.51%. Su Rai 3 Dario Fo, l’ultimo Mistero Buffo ha registrato 151.000 telespettatori, share 2,73%. Su Canale 5 Station 19 512.000, 9,05%. Su Italia 1 il film Din Don – Una parrocchia in due un netto di 165.000, 3,44%. Su Rete 4 il film Tentacoli un netto di 232.000, 4,86%. Su La7 Miss Marple 147.000, 2,21%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.613.000, 24,55%; ore 20:00 2.996.000, 25,68%.

2.613.000, 24,55%; 2.996.000, 25,68%. Tg2 ore 13:00 1.350.000, 12,58%; ore 20:30 934.000, 7,63%.

1.350.000, 12,58%; 934.000, 7,63%. Tg3 ore 14:30 1.266.000, 12,73%; ore 19:00 1.141.000, 12,27%.

1.266.000, 12,73%; 1.141.000, 12,27%. Tg5 ore 13:00 2.382.000, 22,20%; ore 20:00 2.160.000, 18,34%.

2.382.000, 22,20%; 2.160.000, 18,34%. Studio Aperto ore 12:25 879.000, 9,34%; ore 17:30 305.000, 4,01%.

879.000, 9,34%; 305.000, 4,01%. Tg4 ore 12.00 250.000, 3,23%; ore 18:55 380.000, 4%.

250.000, 3,23%; 380.000, 4%. Tg La7 ore 13:30 347.000, 3,27%; ore 20:00 630.000, 5,35%.

Dati AUDITEL™