Gli ascolti tv della domenica, con il tennis nel pomeriggio di Rai 2 e con un ‘meglio di’ Domenica In per l’assenza di Mara Venier. I dati Auditel di ieri…

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Lea – I nostri figli, prima puntata, ha registrato 3.040.000 telespettatori, per uno share del 15,9%. Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto un netto di 2.507.000 telespettatori, share 15,03%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nel programma 2.487.000 telespettatori, share 12,1%, e ne Il Tavolo 1.342.000, 9,7%. Su Italia 1 il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha ottenuto un netto di 1.133.000 telespettatori, share 6,4%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione .000, %, e nel programma 1.443.000, 7,2%. Su Rai 2 La Caserma 2, prima puntata, 766.000, 3,8%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 755.000 telespettatori, share 5,1%. SuTv8 il film Star Wars – Una nuova speranza è stato visto da 392.000 telespettatori, share 2,2%. Su La7 In Onda ha registrato 388.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.586.000, 22,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.930.000 telespettatori, share 14,2%. Su Rai 3 Che sarà… 771.000, 3,9%. Su Italia 1 NCIS 1.200.000, 5,9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 793.000, 3,9% e nella seconda 771.000, 3,7%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 856.000 telespettatori, share 4,2%. Su Nove Che Tempo che Farà ha registrato 558.000 telespettatori, share 3,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.150.000 telespettatori, share 19,9% e nel game un netto di 4.144.000, 23,6%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.252.000 telespettatori, share 15,2% e nel game 2.794.000, 16,3%. Su Rai 2 90° Minuto 830.000, 5,5% e nei Tempi Supplementari 758.000, 4,4%; NCIS New Orleans 452.000, 2,4%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 602.000 telespettatori, share 3,3%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 601.000 telespettatori, share 3,1%. Su La7 il film Il padre della sposa .000, %

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; A Sua immagine 1.515..000, 19,1%; la Santa Messa ha ottenuto .000, %, e l’Angelus di Papa Francesco .000, %; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con .000, %. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, e nel programma .000, %. Su Rai 3 Agorà Weekend .000, %, Mi manda RaiTre 245.000, 3,8%, O anche no .000, %, Timeline .000, %; dopo il Tg3 Fuori Linea .000, %, Tg3 Mediterraneo .000, %, e Speciale TGR – Lucca Comics & Games .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali .000, %, quindi dopo il Tg Colombo ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, quindi nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; Camera con vista .000, %; L’ingrediente perfetto .000, %; La7 Doc .000, %; L’aria che tira – Il diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In – Il meglio ha registrato nella prima parte 1.875.000, 13,6%, nella seconda parte 1.625.000, 13,5% e nei Saluti 1.620.000, 13,7%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.957.000, 14,9%. Su Rai 2 Paesi che vai .000, %; Origini .000, %; Atletica: Maratona di New York .000, %. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato .000, %, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora .000, %; Rebus .000, %; Kilimangiaro on the Road .000, %. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.613.000, 17,8%, Amici (live) 3.126.000 telespettatori, share 23,5%, Verissimo 2.434.000, 20,4%, e nei Giri di Valzer 2.225.000, 16,5%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di .000 telespettatori, %, il film Batman un netto di .000, %; Magnum P.I. .000, %. Su Rete 4 Colombo ha registrato .000 telespettatori, % di share; il film Nassiryia – Per non dimenticare un netto di .000, %. Su La7 Una giornata particolare .000, %; La7 Doc .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Fame d’amore 484.000, 4%; Tg3 Mondo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Pressing .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™