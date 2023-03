Gli ascolti tv della domenica, con la fiction su Rai 1, i record su Canale 5 e le interviste di Fazio su Rai 3. Vediamo i Dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Resta con me ha registrato 3.696.000 telespettatori, per uno share del 20,79%. Su Canale 5 Lo show dei Record (tutti i primati) ha ottenuto un netto di 2.296.000 telespettatori, share 14,60%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.566.000 telespettatori, share 8,08%, nel programma 2.445.000, 12,12%, e nel segmento Il Tavolo 1.548.000, 10,98%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 893.000, 4.36% e a seguire la serie Blue Bloods 13 836.000, 4,30%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 5,81%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 461.000 telespettatori, share 3,20%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 753.000 telespettatori, share 5,19%. SuTv8 il film Coda – I segni del cuore è stato visto da 425.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Cambio Moglie ha registrato 228.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.879.000, 24,07%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.191.000 telespettatori, share 15,78%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 831.000, 4,17% e nella seconda 639.000, 3,15%. Su La7 In onda ha fatto registrare 865.000 telespettatori, share 4,28%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 583.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Little Big Italy ha registrato 342.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.020.000 telespettatori, share 20,83% e nel game un netto di 4.037.000, 23,93%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.649.000 telespettatori, share 19,12% e nel game 3.495.000, 21,24%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 781.000, 5,78% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 729.000, share 4,48%, mentre SWAT 736.000, 3,92%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 686.000 telespettatori, share 3,57%. Su La7 Il giovane Hitler 211.000, 1,44%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.442.000, 24,71%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.526.000, 21,01%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.201.000, 24,83%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.278.000, 26,32%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 337.000 telespettatori, share 4,55%, e nel programma 503.000, 5,15%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 165.000, 2,96%, Mi manda Rai Tre 303.000, 4,93%, O anche no 184.000, 2,80%; Timeline 203.000, 3,04%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 527.000, 5,31% e Il posto giusto 224.000, 1,58%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 942.000 telespettatori, 14,54%, mentre Melaverde ha registrato 1.807.000 telespettatori, share 17,80%. Su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 201.000 telespettatori, share 2,24%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 310.000, 4,33%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 278.000, 2,08%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 176.000 telespettatori, share 3,58%, quindi nel segmento News 138.000, 5,01% e nel Dibattito 178.000, 3,10%; L’ingrediente perfetto 66.000, 1%, L’aria che tira – Il diario 115.000, 1,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.634.000, 19%, nella prima parte 2.529.000, 19,79%, nella seconda 2.266.000, 19,72% e nella terza 1.935.000, 17,85%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.869.000, 15,73%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 457.000, 3,46%. Ciclismo: Tirreno – Adriatico 565.000, 4,74%; Domenica Dribbling 353.000, 3,18%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.046.000, 8,35%, e nel segmento Il mondo che verrà 830.000, 7,12%; quindi Rebus 781.000, 7,25%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 961.000, 8,42%, e nel programma 1.371.000, 10,57%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.881.000, 19,89%, lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.313.000 telespettatori, share 26,58%, mentre Verissimo ha registrato 2.638.000, 24,30%, e nei Giri di Valzer 2.496.000, 20,49%. Su Italia 1 il film Matrix Revolutions ha registrato un netto di 335.000 telespettatori, 2,85% e Camera Cafè 262.000, 2,14%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 182.000 telespettatori, 1,55% di share, mentre il film Storie del West un netto di 456.000, 3,85%. Su La7 il film Casa mia, casa mia ottiene 230.000 telespettatori, share 1,80%; il film Bello, onesto, emigrato Australia…228.000, 2,04%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 662.000 telespettatori, share 8,19%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 557.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 422.000 telespettatori, share 6,49%. Su Italia 1 Pressing nel segmento 475.000, 9.13%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.207.000, 29,10%; ore 20:00 4.595.000, 23,98%.

4.207.000, 29,10%; 4.595.000, 23,98%. Tg2 ore 13:00 1.603.000, 11,72%; ore 20:30 1.223.000, 6,12%.

1.603.000, 11,72%; 1.223.000, 6,12%. Tg3 ore 14:30 1.642.000, 12,42%; ore 19:00 2.023.000, 12,87%.

1.642.000, 12,42%; 2.023.000, 12,87%. Tg5 ore 13:00 3.106.000, 22,66%; ore 20:00 4.208.000, 21,79%.

3.106.000, 22,66%; 4.208.000, 21,79%. Studio Aperto ore 12:25 1.010.000, 8,88%; ore 18:30 473.000, 3,55%.

1.010.000, 8,88%; 473.000, 3,55%. Tg4 ore 12.00 290.000, 3,21%; ore 18:55 562.000, 3,49%.

290.000, 3,21%; 562.000, 3,49%. Tg La7 ore 13:30 371.000, 2,57%; ore 20:00 863.000, 4,46%.

Dati AUDITEL™