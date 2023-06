Gli ascolti tv della domenica, con l’ultima puntata di Domenica In, l’ultima di Da noi… a ruota libera, Magalli al GialappaShow, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Blanca ha registrato un netto di 2.455.000 telespettatori, per uno share del 15,6%. Su Canale 5 il film Rocketman ha ottenuto un netto di 1.324.000 telespettatori, share 8,5%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha ottenuto 963.000 telespettatori, share 6%. Su Rai 2 la miniserie CSI: Vegas 806.000, 4,7%. Su Italia 1 Emigratis – La resa dei conti ha ottenuto un netto di 696.000 telespettatori, share 4,8%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 564.000 telespettatori, share 3,5%. Su Rete 4 il film Braveheart – Cuore impavido è stato visto da un netto di 558.000 telespettatori, share 4,5%. SuTv8 GialappaShow è stato visto da 556.000 telespettatori, share 5,3%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 288.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè 3.182.000, 18,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.717.000 telespettatori, share 16,3%. Su Rai 3 Blob 670.000, 4,3%; Sapiens Files, un solo pianeta 701.000, 4,2%. Su Italia 1 NCIS 1.029.000, 6,3%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 673.000, 4,2% e nella seconda 741.000, 4,4%. Su La7 In onda ha fatto registrare 935.000 telespettatori, share 5,6%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 557.000 telespettatori, share 3,4%. Su Nove il basket Olimpia Milano – Virtus Bologna ha registrato 150.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2470.000 telespettatori, share 21,5% e nel game un netto di 3288.000, 24,8%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1498.000 telespettatori, share 13,6% e nel game un netto di 2061.000, 16%. Su Rai 2 TG Sport della Domenica ha registrato 366.000, 3,4%, mentre NCIS New Orleans 331.000, 2,6% e 463.000, 3,1%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 452.000 telespettatori, share 3,2%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 547.000 telespettatori, share 3,6%. Su La7 il film I girasoli .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato nella prima parte 640.000, 18,9%, e nella seconda parte 1.262.000, 23,6%, mentre la Santa Messa ha ottenuto .000, %, e l’Angelus di Papa Francesco .000, %; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 2.589.000, 23,3%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 264.000 telespettatori, share 3,9%, e nel programma un netto di 490.000, 5,5%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 113.000, 2,2%, Mi manda Rai Tre 188.000, 3,4%, O anche no 116.000, 2%, Timeline 117.000, 2%, e dopo il Tg3 Fuori Linea .000, % e Il posto giusto .000, %. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da .000 telespettatori, %, mentre Melaverde ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Mom ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali .000, %, quindi dopo il Tg il film tv Poirot – Delitto a Blois ha segnato un netto di .000, %. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, quindi nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; L’ingrediente perfetto .000, %, L’aria che tira – Il diario .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.193.000, 16,5%, nella prima parte 2.304.000, 19%, nella seconda 1947.000, 18,7% e nella terza 1799.000, 18,8%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1526.000, 15,6%. Su Rai 2 Wild Italy Predatori ha ottenuto 394.000, 3,1%; DonnAvventura Green 326.000, 3,1%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 772.000, 6,7%, e nel segmento Il mondo che verrà 728.000, 6,9%; quindi Rebus 618.000, 6,4%; Kilimangiaro Collection 658.000, 6,6%. Su Canale 5 L’arca di Noè .000, %, Beautiful 2145.000 telespettatori, share 16,7%, Terra Amara 2212.000, 20,2%, Verissimo – Le storie ha registrato 1418.000, 14,8% e nella seconda parte 1257.000, 12,6%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di .000 telespettatori, %, il film Pitch Perfect 3 un netto di .000, %; il film Alex & me .000, %. Su Rete 4 Alfred Hitchcock presenta ha registrato .000 telespettatori, % di share, Anni ’50 .000, %; il film I pionieri dell’Alaska un netto di .000, %. Su La7 Bell’Italia in viaggio .000, %; Atlantide Album ottiene .000 telespettatori, share % e .000, %; La7 Doc .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato .000 telespettatori, share %; Coppa del Mondo FIFA Under 20 Finale Italia – Ungheria .000, %. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights .000, % e nel programma .000, %. Su La7 La7 Doc .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™