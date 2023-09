Gli ascolti tv di una domenica di ‘vigilia’, in attesa del kick-off stagionale. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie L’allieva, in replica, ha registrato nella prima puntata 1.906.000 telespettatori, per uno share del 12,13% e nella seconda, in seconda serata, 1.617.000, 13,02%. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.696.000 telespettatori, share 14,59%. Su Rai 2 il film Pompei 1.053.000, 6,58%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 972.000 telespettatori, share 2,64%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 786.000 telespettatori, share 6,60%. Su Rai 3 il film Rachel ha ottenuto 755.000, 4,87%. SuTv8 Italia’s Got Talent – Best of è stata vista da 535.000 telespettatori, share 3,7%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 413.000 telespettatori, share 2,9%.Su La7 il film Il patto – The worth ha registrato 306.000 telespettatori, share 2,27%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi, prima puntata, 3.387.000, 20,62%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.341.000 telespettatori, share 14,25%. Su Rai 3 Blob 618.000, 4,13%; Sapiens Files 679.000, 4,22%. Su Italia 1 NCIS 1.148.000, 7,09%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 708.000, 4,50% e nella seconda 771.000, 4,65%. Su La7 La7 Doc – 11 settembre minuto per minuto ha fatto registrare 781.000 telespettatori, share 4.76%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 2,82%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 397.000 telespettatori, share 2,50%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.046.000 telespettatori, share 20,37% e nel game 3.176.000, 25,89%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.543.000 telespettatori, share 16,35% e nel game un netto di 1.753.000, 14,86%. Su Rai 2 NCIS New Orleans un netto di 441.000, 3,08%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 558.000 telespettatori, share 3,93%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 571.000 telespettatori, share 3,86%. Su La7 #Intanto 106.000, 0,96%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto nella prima parte 901.000, 19,34%, e nella seconda 943.000, 18,60%; Roberto Bolle Ballo in Bianco 947.000, 18,03%; la Santa Messa ha ottenuto 1.219.000, 19,41%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.597.000, 19,92%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.457.000, 21,68%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni Mauritius ha registrato 397.000 telespettatori, share 4,86%. Su Rai 3 il film Venezia, la luna e tu 181.000, 3,45%, O anche no – Estate 146.000, 2,22%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 443.000, 4,88%, Quante Storie 284.000, 2,75%, e Il posto giusto 179.000, 1,42%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 793.000 telespettatori, 14,73%, mentre Melaverde ha registrato 1.754.000 telespettatori, share 18,82%. Su Italia 1 Mom ha registrato 202.000 telespettatori, share 2,47%, mentre su Rete 4 I delitti del cuoco 123.000, 2,02%, quindi dopo il Tg Agatha Christie – Assassinio allo specchio ha segnato un netto di 243.000, 2%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 141.000 telespettatori, share 3,47%, quindi nel segmento News 58.000, 2,44% e nel Dibattito 155.000, 3,26%; il film Otto donne e un mistero 61.000, 0,96%; L’aria che tira – Il diario 92.000, 0,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Operazione San Gennaro ha registrato 1.182.000, 10,30%; a seguire Dalla strada al palco ha ottenuto un netto di 979.000, 10,98%. Su Rai 2 Wild Italy 512.000, 4,20%; DonnAvventura Green 482.000, 4,58%; Candice Renoir 348.000, 3,78%; Da Aosta ai 4mila 202.000, 2,34%. Su Rai 3 In mezz’ora, prima puntata, ha registrato 840.000, 7,29%, e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora 622.000, 6,16%; Kilimangiaro Collection 602.000, 6,79%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.343.000, 18,25%, Beautiful 2.259.000 telespettatori, share 17,93%, Terra Amara 2.490.000, 23,14%, Verissimo 1.892.000, 21,47% e nel segmento Giri di Valzer 1.695.000, 19,41%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 372.000 telespettatori, 2,92%, il film Tartarughe Ninja un netto di 331.000, 3,01%; il film Scooby! un netto di 230.000, 2,61%. Su Rete 4 La signora in giallo 270.000, 2.35%; il film Ucciderò Willie Kid ha registrato 240.000 telespettatori, 2,72% di share; il film Il complice segreto un netto di .000, %. Su La7 il film The Queen 208.000, 1,83%; The Royals – Diana, regina di cuori 244.000, 2,60%; Diana, una madre 209.000, 2,38%; Diana, l’ultima estate 211.000, 2,42%. Su Tv8 Mondiali MotoGP – Misano 1.606.000, 12,94%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 351.000 telespettatori, share 5,11%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 405.000 telespettatori, share 4,67%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 274.000 telespettatori, share 2,4%. Su Canale 5 la serie Station 19 307.000, 8,52%. Su Italia 1 la serie Law & Order: Special Victims Unit 533.000, 4,84%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.414.000, 26,56%; ore 20:00 3.766.000, 25,41%.

3.414.000, 26,56%; 3.766.000, 25,41%. Tg2 ore 13:00 1.447.000, 11,93%; ore 20:30 1.235.000, 7,79%.

1.447.000, 11,93%; 1.235.000, 7,79%. Tg3 ore 14:30 1.330.000, 10,76%; ore 19:00 1.338.000, 12,18%.

1.330.000, 10,76%; 1.338.000, 12,18%. Tg5 ore 13:00 2.785.000, 22,70%; ore 20:00 2.819.000, 18,80%.

2.785.000, 22,70%; 2.819.000, 18,80%. Studio Aperto ore 12:25 1.010.000, 9,83%; ore 18:30 444.000, 4,91%.

1.010.000, 9,83%; 444.000, 4,91%. Tg4 ore 12.00 266.000, 3,26%; ore 18:55 513.000, 4,53%.

266.000, 3,26%; 513.000, 4,53%. Tg La7 ore 13:30 457.000, 3,56%; ore 20:00 836.000, 5,58%.

Dati AUDITEL™