Ascolti tv domenica 10 aprile 2022: Noi, Lo Show dei Record, CTCF

Gli ascolti tv della domenica, con le ultime due puntate di Noi – La serie su Rai 1 e de Lo Show dei Record su Canale 5. La serie di Rai 1 ha chiuso con 3,6 milioni, contro i 2,5 ottenuti dallo show di Canale 5. A una incollatura il segmento centrale di Che Tempo Che Fa che registra 2.450.000. The Rookie fa meglio, in termini di ascolto, del film di Italia 2 e di Non è l’Arena che ottiene circa 940mila telespettatori. A 600mila Zona Bianca, mentre il GP di Motociclismo su Tv8 ottiene meno di 500mila telespettatori (mentre la gara di MotoGp in access prime time ottiene più di un milone di telespettatori).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Noi ha registrato un netto di 3.626.000 telespettatori, share 17,5%. Nel dettaglio la prima puntata 3.772.000, 16,56% e nella seconda, in seconda serata, 3.461.000, 18,88%.

Su Rai 2 The Rookie 991.000, 4,22%. Blue Bloods ha registrato 1.020.000 telespettatori, share 4,83%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa nella presentazione ha registrato 1.312.000 telespettatori, share 6,09%, nel programma 2.448.000, 10,52% e nel Tavolo 1.559.000, 8,55%.

Su Canale 5 Lo show dei record ha registrato 2.544.000 telespettatori, share 12,63%.

Su Italia 1 Il film Barry Seal – Una storia americana ha registrato un netto di 989.000 telespettatori, share 4,71%.

Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 601.000 telespettatori, share 3,70%.

Su La7 Non è l'Arena ha registrato 938.000 telespettatori, share 5,62%.

Su Tv8 Gara Moto3 GP Americhe ha registrato 491.000 telespettatori, share 2,1%.

Su Nove Seconda Repubblica – Il meglio di Recital ha registrato 377.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.963.000 telespettatori, share 21,42%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 916.000 telespettatori, share 3,94%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.926.000 telespettatori, share 12,65%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.227.000 telespettatori, share 5,35%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 844.000 telespettatori, share 3,73% e 924.000, 3,97%.

Su La7 In onda ha registrato 803.000 telespettatori, share 3,48%.

Su Tv8 Gara MotoGP – GP Americhe ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 5,4%.

Su Nove Little Big Italy ha registrato 344.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.657.000 telespettatori, share 16,73% e nel game un netto di 3.920.000, 21,71%.

Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 738.000 telespettatori, share 4,54%. NCIS un netto di 624.000, 3,05%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.104.000 telespettatori, share 13,73% e nel game un netto di 2.908.000, 16,40%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 551.000 telespettatori, share 2,77%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 780.000 telespettatori, share 3,69%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione straordinaria 1.406.000, 19,08%. UnoMattina in Famiglia Seconda parte ha totalizzato 1.597.000 telespettatori, share 20,92%. Santa Messa delle Palme 2.064.000, 24,85%. Linea Verde un netto di 3.256.000, 23,61%.

Su Rai 2 Speciale TG2 221.000, 2,77%. Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 185.000 telespettatori, share 2,11%, e nel programma 372.000, 3,35%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 308.000, 4,34%. Mi manda RaiTre 368.000, 4,72%. Le parole per dirlo 232.000, 2,91%. Dopo il TG TgR Mediterraneo ha registrato 464.000, 3,63%. Il posto giusto 283.000, 1,86%.

Su Canale 5 Santa Messa delle Palme 970.000, 11,67%. Le storie di Melaverde ha registrato 1.774.000 telespettatori, share 16,45% e 2.091.000, 16,26%.

Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,53%.

Su Rete 4 Dalla parte degli animali ha ottenuto 186.000 telespettatori, share 2,20%. Dopo il Tg Poirot un netto di 363.000, 2,49%.

ha ottenuto 186.000 telespettatori, share 2,20%. Dopo il Tg un netto di 363.000, 2,49%. Su La7 Omnibus ha registrato 183.000 telespettatori, share 2,92%, nel segmento News 110.000, 2,95% e nel Dibattito 187.000, 2,57%. Camera con vista 134.000, 1,70%. L’ingrediente perfetto 100.000, 1,18%. A te le chiavi 157.000, 1,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella prima parte 3.172.000, 21,49%, nella seconda 2.548.000, 18,47% e nei Saluti di Mara un netto di 1.948.000, 14,90%. Da noi… a ruota libera 2.001.000, 14,33%.

Su Rai 2 Mompracem – L'isola dei documentari ha registrato 439.000 telespettatori, share 2,99%. Ciclismo – Amstel Gold Race 458.000, 3,40%.

Su Rai 3 Mezz'ora in più 971.000, 6,79%. Mezz'ora in più – Il mondo che verrà 875.000, 6,46%. Rebus 841.000, 6,35%. Kilimangiaro ha registrato nella presentazione 669.000 telespettatori, share 5,22%, nel segmento Di nuovo in viaggio 685.000, 5,12% e nel programma 966.000, 6,57%.

Su Canale 5 L'arca di Noè 1.877.000, 12,41%. Scene da un matrimonio ha registrato 1.426.000 telespettatori, share 9,88%. Una vita 1.274.000, 9,39%, Verissimo nel pre-show 1.632.000, 12,17%, nel programma 2.128.000, 16,34% e nei giri di valzer 2.151.000, 14,98%. Camera Cafè 194.000, 1,36%.

Su Italia 1 Formula-E Gara ha registrato 308.000 telespettatori, 2,17%. Il film Trio alla ricerca del tesoro miracoloso un netto di 245.000, 1,18%.

Su Rete 4 Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 300.000 telespettatori, 2,21% di share. Il film Joe Kidd un netto di 531.000, 3,83%.

ha registrato 300.000 telespettatori, 2,21% di share. Il film un netto di 531.000, 3,83%. Su La7 La serie Servant of the People ha registrato un netto di 218.000 telespettatori, share 1,56%. Speciale TgLa7 444.000, 2,96%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 – La Francia al volo ha registrato 732.000 telespettatori, share 8,03%.

Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 1.109.000 telespettatori, share 6,20%, e nel programma 924.000, 8,35%. L'altra DS 279.000, 4,95%.

Su Rai 3 Tg3 Speciale ha registrato un netto di 485.000 telespettatori, share 6,30%.

ha registrato un netto di 485.000 telespettatori, share 6,30%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 538.000 telespettatori, share 4,54% e nel programma 357.000, 5,73%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.119.000, 26,69%; ore 20:00 4.626.000, 21,80%.

Tg2 ore 13:00 1.431.000, 9,66%; ore 20:30 1.320.000, 5,81%.

Tg3 ore 14:30 1.637.000, 10,99%; ore 19:00 1.562.000, 9,21%.

Tg5 ore 13:00 2.874.000, 19,32%; ore 20:00 3.670.000, 17,08%.

Studio Aperto ore 12:25 1.077.000, 8,49%; ore 18:30 435.000, 2,89%.

Tg4 ore 12.00 350.000, 3,32%; ore 18:55 582.000, 3,35%.

Tg La7 ore 13:30 577.000, 3,75%; ore 20:00 817.000, 3,81%.

