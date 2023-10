Gli ascolti tv della domenica, con un prime time fatto di fiction su Rai 1, de Il Collegio su Rai 2, di Caduta libera su Canale 5, tutto in prima serata.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie tv Cuori ha registrato un netto di 3.049.000 telespettatori, per uno share del 19.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – I migliori ha ottenuto un netto di 1.690.000 telespettatori, share 11.9%. Su Rai 2 Il Collegio 8 nella presentazione 834.000, 4.45%, nel segmento Suona la sveglia 818.000, 4.37%, nel programma 1.011.000, 5.65%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 1.141.000 telespettatori, share 6.54%. Su Rai 3 Il Provinciale ha ottenuto 672.000 3.78%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 906.000 telespettatori, share 7.13%. Su La7 In Onda ha registrato 647.000 telespettatori, share 3.95%. SuTv8 il film A testa alta è stata vista da 330.000 telespettatori, share 1.89%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 460.000 telespettatori, share 2.85%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.305.000, 23.07%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.597.000 telespettatori, share 13.9%. Su Rai 3 Che sarà… 665.000, 3.67%. Su Italia 1 NCIS 1.383.000, 7.48%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 753.000, 4.13% e nella seconda .000, %. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 1.189.000 telespettatori, share 6.37%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti in differita ha ottenuto 543.000 telespettatori, share 2.96%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 290.000 telespettatori, share 2.52%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.404.000 telespettatori, share 20.67% e nel game un netto di 3.695.000, 25.87%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.676.000 telespettatori, share 15.56% e nel game un netto di 2.194.000, 15.81%. Su Rai 2 90° Minuto un netto di 563.000, 5.39% e nei Tempi Supplementari 539.000, 3.95%; NCIS New Orleans 502.000, 3.02%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 676.000 telespettatori, share 4.24%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 558.000 telespettatori, share 3.26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella prima parte 496.000, 15.88%, e nella seconda 1.172.000, 20.64%; A Sua immagine 1.181.000, 17.23%; la Santa Messa ha ottenuto 1.274.000, 19.63%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.790.000, 20.69%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con 2.693.000, 23.20%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 219.000 telespettatori, share 3.56% e nel programma 361.000, 4.22%. Su Rai 3 Agorà Weekend 107.000, 1.99% Ciclismo – L’eroica 159.000, 2.74%, Mi manda RaiTre – pillole 200.000, 3.41%, O anche no 118.000, 1.93%, Timeline 100.000, 1.63%; dopo il Tg3 Fuori Linea 356.000, 3.79%, TGR Mediterraneo 305.000, 2.84%, e Timeline Remix 283.000, 2.22%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 958.000 telespettatori, 15.78%, mentre Melaverde ha registrato 1.631.000 telespettatori, share 17.19%. Su Italia 1 Mom ha registrato 222.000 telespettatori, share 2.67%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 201.000, 3.18%, quindi dopo il Tg Poirot – Alla deriva ha segnato un netto di 188.000, 1.66%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 88.000 telespettatori, share 2.61%, quindi nel segmento News 126.000, 4.87% e nel Dibattito 221.000, 3.97%; Camera con vista 121.000, 2.04%; L’ingrediente perfetto 70.000, 1.13%; La7 Doc 59.000, 0.85%; L’aria che tira – Il diario 144.000, 1.30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.971.000, 15.56%, nella prima parte 2.191.000, 18.59%, nella seconda parte 1.591.000, 16.55%, e nei Saluti 1.238.000, 13.65%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.409.000, 15.11%. Su Rai 2 Paesi che vai 387.000, 3.19%; Origini 304.000, 2.87%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 821.000, 7.13%, e nel segmento Il mondo di In Mezz’Ora 593.000, 5.96%; Rebus 520.000, 5.73%; Kilimangiaro On the Road 682.000, 6.99%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.347.000, 18.27%, Amici 2.598.000 telespettatori, share 23.67%, Verissimo 1.991.000, 22.15%, e nei Giri di Valzer 1.791.000, 18.82%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato un netto di 362.000 telespettatori, 2.88%, il film Agente Smart – Casino totale un netto di 290.000, 2.80%; Due uomini e mezzo un netto di 188.000, 2%. Su Rete 4 il film I berretti verdi ha registrato 254.000 telespettatori, 2.48% di share; il film L’uomo della valle un netto di 319.000, 3.39%. Su La7 il film Il profumo del mosto selvatico 230.000, 2.02%; La grande fuga 164.000, 1.70%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 432.000 telespettatori, share 6.70%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 786.000 telespettatori, share 8.43%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 326.000 telespettatori, share 2.48%; Blob 168.000, 1.96%. Su Italia 1 la serie Chicago Med 569.000, 4.93%; Pressing 327.000, 7.35%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.481.000, 27.08%; ore 20:00 4.230.000, 24.74%.

3.481.000, 27.08%; 4.230.000, 24.74%. Tg2 ore 13:00 1.290.000, 10.36%; ore 20:30 1.124.000, 6.14%.

1.290.000, 10.36%; 1.124.000, 6.14%. Tg3 ore 14:15 1.538.000, 12.56%; ore 19:00 1.583.000, 12.31%.

1.538.000, 12.56%; 1.583.000, 12.31%. Tg5 ore 13:00 2.667.000, 21.42%; ore 20:00 3.243.000, 18.71%.

2.667.000, 21.42%; 3.243.000, 18.71%. Studio Aperto ore 12:25 845.000, 7.92%; ore 18:30 361.000, 3.53%.

845.000, 7.92%; 361.000, 3.53%. Tg4 ore 12.00 215.000, 2.50%; ore 18:55 430.000, 3.27%.

215.000, 2.50%; 430.000, 3.27%. Tg La7 ore 13:30 456.000, 3.56%; ore 20:00 1.121.000, 6.48%.

