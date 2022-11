Sono usciti nei giorni scorsi comunicati da parte di Mediaset e Rai riferiti agli ascolti di quest’anno delle reti generaliste italiane. Da una parte e dall’altra, un po’ come accade per i risultati elettorali, si sono sottolineati i propri dati, con alti gradi di soddisfazione per vittorie sul rispettivo competitor. TvBlog, con la sua storica rubrica di Focus ascolti ha voluto fotografare, come suo costume, la situazione rispetto agli ascolti delle 7 reti generaliste italiane e lo ha fatto mettendo in fila i dati da inizio anno, per totale individui, nelle due voci di maggiore importanza, ovvero nel prime time e nel totale giornata. Daremo anche un’occhiata ai dati di questo primo scorcio di garanzia autunnale 2022, ovvero dall’11 di settembre al 12 di novembre.

Partiamo dal dato medio dal primo gennaio al 12 novembre 2022 della prima serata, con il totale delle reti Rai davanti con un dato del 37,34% di share, a fronte del 35,67% del totale dei canali Mediaset. Se prendiamo poi le sole tre reti principali dei due network abbiamo sempre Rai davanti con il 31,56% di share a fronte del 25,75% delle tre reti Mediaset. Per quel che riguarda questo primo scorcio del periodo di garanzia autunnale abbiamo un sostanziale equilibrio fra Rai e Mediaset nel prime time, con il gruppo televisivo di Stato che ottiene il 37,69% di share e quello privato il 37,59% di share, con il gruppo di Cologno Monzese in crescita.

Passando al dato del totale giornata dal gennaio ad oggi abbiamo sempre Rai in testa con il 36,24% di share, con Mediaset che ottiene il 35,18% di share. Se prendiamo le sole tre reti principali dei rispettivi gruppi televisivi abbiamo sempre Rai davanti con il 29,69%% di share a fronte del 25,37% di share delle tre reti Mediaset. Per quel che riguarda il periodo 11 settembre-12 novembre 2022 abbiamo Mediaset in vantaggio con il 37,83% di share a fronte del 37,3% di Rai. Il dato di questo primo scorcio di stagione delle sole tre reti principali dei rispettivi gruppi ci dice di Rai in testa con il 30,78% di share a fronte del 27,12% di Mediaset.

Passando alle singole reti nell’anno solare vediamo Rai1 in netto vantaggio con il 20,2% di share nel prime time, seguita da Canale 5 con il 15,33%, quindi Rai3 con il 6,22%, Italia 1 con il 5,64%, Rai2 con il 5,14%, La7 con il 4,87%, quindi chiude Rete 4 con il 4,78% di share. Nel totale giornata sempre Rai1 al comando con il 18% di share, quindi Canale 5 con il 16,71%, Rai3 con il 6,81%, Rai2 con il 4,88%, Italia 1 con il 4,59%, Rete 4 con il 4,07%, quindi chiude La7 con il 3,75% di share.

I dati di questo autunno, dall’11 settembre al 12 novembre nel prime time per le singole reti ci dicono sempre al comando Rai1 con il 20,74% di share, con Canale 5 che segue al 16,39%, quindi troviamo Rai3 con il 6,38%, Italia 1 con il 5,44%, La7 con il 5,4%, Rete 4 con il 5%, quindi chiude -incredibilmente- Rai2 con una media in prime time del 4,69% di share.

Restando sempre a questo autunno, ma passando al totale giornata, vediamo sempre al comando Rai1 con il 19,16% di share, ma Canale 5 è subito dietro con il 18.27% di share. Abbiamo poi Rai3 con il 7,01% di share, quindi Italia 1 con il 4,63%, Rai2 con il 4,61% Rete 4 con il 4,22%, quindi chiude La7 con il 4,08% di share.

La sintesi finale è che Rai è in testa nell’anno solare sia nel prime time (di più) che nel totale giornata, mentre dall’autunno Mediaset recupera, praticamente raggiungendola e anche superandola come abbiamo visto, seppur di poco, nel totale giornata. Per quel che riguarda le singole reti Rai1 davanti su Canale 5 sia nel prime time che nel totale giornata, ma con l’ammiraglia Mediaset che in autunno riduce le distanze, sopratutto nel totale giornata, meno nel prime time, questo grazie anche al successo di Soliti ignoti che in quella fascia oraria garantisce ascolti molto alti a Rai1.