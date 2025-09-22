Arriva una nuova versione firmata Amazon: data d’inizio e concorrenti

Temptation Island, arriva una nuova versione targata Amazon. Tutto quel che si può sapere.

Non solo sulle Reti Mediaset ma ora anche su Prime Video possiamo gustarci ora il viaggio all’interno dei sentimenti che da tanti anni ci appassiona. I dati Auditel parlano molto chiaro a riguardo. I telespettatori sono sempre tantissimi al di là della serata di messa in onda in prime time su Canale 5. Pure le repliche su La5, che troviamo sul canale 30 del Digitale Terreste contano su un numero impressionante di persone che vogliono rivedersi le varie vicissitudini tra fidanzati/ e e tentatori e tentatrici.

Inoltre anche su Mediaset Infinity sono in tanti a volersi rivedere magari alcuni particolari momenti. Dulcis in fundo pure sui Social ” il tutto” è molto commentato. E mentre i profili dei partecipanti alla più recente edizione sono ancora blindatissimi, sale a dismisura l’attesa per conoscere i nuovi sviluppi tra le coppie nelle puntate che andranno in onda in prime time, sempre su Canale 5, a metà settembre.

In ogni caso non mancano i rumors nonché le varie segnalazioni che cercano di darci qualche informazione in più, come di alcuni possibili nuovi tradimenti che, si sa, solleticano la più viva curiosità degli amanti del Gossip. E adesso costoro, nonché i fan più accaniti del reality, oltre ad aspettare con trepidazione le puntate speciali dedicate ai loro beniamini, nonché la salita sul trono dell’ex tentatore Flavio Ubirti possono pure bearsi di una versione by Amazon del loro programma del cuore.

Temptation Island e la sua versione Amzon

E’ visionabile, previo abbonamento, su Prime Video e si tratta della versione americana del reality in questione. Al momento è disponibile, sempre per la visione in streaming, la prima stagione. Non cambia molto rispetto a quella italiana anche se, come è normale che sia, è grande la curiosità di vedere chi è a condurla.

Chiaro che poi sui Social non potranno mancare commenti riguardo agli accadimenti dentro e fuori i vari villaggi oltre che, magari, qualche confronto con i partecipanti italiani, non solo della più recente edizione che, lo ricordiamo, nel nostro Paese è stata un nuovo e importantissimo successo per le Reti Mediaset e, in particolare, per Maria De Filippi e la sua Fascino.

E chissà che presto non sarà possibile seguire, sempre su Amazon, altre stagioni Oltre Oceano. Nel frattempo pare che anche in Italia saranno visionabili le vari stagioni della versione Mexico del reality del quale lo scorso anno in Italia era stata realizzata anche una versione autunnale- invernale che non aveva sofferto a livello di share per via della messa in onda di nuove fiction in prime time su molti canali.