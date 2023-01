Arrestato Matteo Messina Denaro, la notizia in diretta tv

Il boss Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. La notizia di portata storica giunge dall’ANSA che ha diramato l’agenzia alle ore 9.18 ed irrompe nella mattinata di lunedì 16 gennaio 2023 e scompagina i principali programmi di infotainment Rai, Mediaset e La7.

In attesa di ulteriori aggiornamenti su possibili modifiche ai palinsesti delle reti generaliste, Agorà condotto da Monica Giandotti ha dato notizia attraverso l’intervento di Marco Carrara con il primo flash ed una grafica in sovraimpressione ad indicare l’ultim’ora. Lo stesso ha fatto Alessandra Sardoni su La7 durante Omnibus, il dibattito è stato interrotto per dar conto della grande notizia “che oscura il resto delle notizie di oggi” come affermato dalla stessa giornalista. All’interno di Mattino cinque Francesco Vecchi ha lanciato l’ultim’ora durante la prima parte della puntata.

Su Rai 1 Unomattina ha dato il flash grazie ad Antonia Varini, poco dopo, alle 9:35 il Tg1 è intervenuto in edizione straordinaria.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO