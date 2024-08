Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a settembre 2024

A settembre 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a settembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a settembre 2024

Continuando a privilegiare la qualità rispetto alla quantità, anche nel mese di settembre 2024 su Apple TV+ non mancano le novità in arrivo, soprattutto visto il rilascio settimanale delle serie tv iniziate nei mesi precedenti. Il mese di settembre 2024 su Apple TV+ si caratterizza per l’arrivo di una serie tv inglese, una francese e una messicana.

4 settembre – Slow Horses s.4 (ep. settimanali, finale 2 ottobre)

Sunny s.1, finale di stagione

s.4 (ep. settimanali, finale 2 ottobre) s.1, finale di stagione 20 settembre – La Maison s.1 (ep. settimanali finale il 15 novembre)

s.1 (ep. settimanali finale il 15 novembre) 25 settembre – Familia de medianoche – Emergenze notturne s.1 (ep. settimanali finale il 20 novembre)

Las Azules s.1, finale di stagione

s.1 (ep. settimanali finale il 20 novembre) s.1, finale di stagione Ogni mercoledì – Bad Monkey s.1 (finale 9 ottobre)

s.1 (finale 9 ottobre) Ogni venerdì – Pachinko – La moglie coreana s.2 (finale l’11 ottobre)

Slow Horses – quarta stagione (dal 4 settembre)

Non ha bisogno di presentazioni Slow Horses, una tra le migliori serie tv non solo di Apple TV+ ma del panorama seriale generale. Tornano le spie reiette dell’MI5 guidate da Jackson Lamb, sagace veterano dell’agenzia senza freni inibitori e senza limiti. Questa quarta stagione è l’adattamento del quarto romanzo, Spook Street, della saga Slough House creata da Mick Herron, In questi nuovi sei episodi in partenza il 4 settembre, un’esplosione avvenuta a Londra, finirà per far scoppiare una vicenda che riguarda da vicino i membri della squadra guidata da Lamb.

La Maison – prima stagione (dal 20 settembre)

Il mondo della moda è protagonista in La Maison, serie francese in 10 episodi in partenza il 20 settembre che racconta la rivalità tra due disfunzionali famiglie che si contendo il dominio dell’haute couture. Quando un video che vede protagonista lo stilista Vincent Ledu (Lambert Wilson) finisce sul web diventando virale la leggendaria casa di alta moda della sua famiglia finisce in pericolo. Perle Foster (Amira Casar), ex musa di Vincent, si allea con la visionaria stilista di nuova generazione Paloma Castel (Zita Hanrot) per salvare e rilanciare la centenaria Maison LEDU. Approfittando della scomparsa di Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), spietata CEO del potente gruppo di lusso Rovel, lancia un’offensiva per acquisire quello che considera il suo premio più importante: la Maison LEDU.

Familia de medianoche – Emergenze notturne – prima stagione (dal 25 settembre)

Familia de medianoche – Emergenze notturne (noto a livello internazionale anche come Midnight Family) è una serie messicana recitata in spagnolo, ambientata a Città del Messico, che debutta il 25 settembre su Apple TV+ con i primi due episodi. La serie è ispirata al documentario omonimo e vede al centro Marigaby Tamayo, ambiziosa e dotata studentessa di medicina durante il giorno, mentre di notte lavora a bordo dell’ambulanza privata di famiglia lungo le strade di Città del Messico.

Le altre novità di Apple TV+ a settembre 2024

L’unica altra novità in arrivo a settembre 2024 su Apple TV+ che non sia una serie tv è Wolfs – Lupi Solitari, film con George Clooney e Brad Pitt presentato alla Mostra del cinema di Venezia, diretto da Jon Watts. Clooney e Pitt interpretano due fixer, quelle persone chiamate per risolvere problemi apparentemente irrisolvibili, che si scontrano quando vengono ingaggiati per coprire un crimine avvenuto in casa di un’importante funzionaria di New York.