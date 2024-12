Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2025

A gennaio 2025, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a gennaio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a gennaio 2025

Dopo un mese di dicembre tranquillo sul fronte delle serie tv, con i finali di stagione di titoli come Shrinking e Bad Sisters 2 o di miniserie come Before e senza alcuna novità seriale, a gennaio 2025 Apple TV+ riprende ad arricchire il proprio catalogo con una novità e due attesi ritorni come Scissione e la quarta stagione di Mythic Quest. Per stuzzicare la curiosità di chi non conosce i contenuti della piattaforma nel weekend del 4-5 gennaio Apple TV+ sarà gratis per tutti. Potrebbe essere l’occasione per scoprire Ted Lasso, per fare una maratona con la prima stagione di Scissione, per scoprire The Morning Show.

17 venerdì – Silo s.2 (finale di stagione, è già stata rinnovata)

Scissione s.2 (ep. settimanali fino al 21 marzo)

s.2 (finale di stagione, è già stata rinnovata) s.2 (ep. settimanali fino al 21 marzo) 22 mercoledì – Prime Target s.1 (ep. settimanali fino al 5 marzo)

s.1 (ep. settimanali fino al 5 marzo) 29 mercoledì – Mythic Quest s.4 (ep. settimanali fino al 26 marzo)

Scissione – seconda stagione – dal 17 gennaio

Sono passati quasi tre anni dal debutto della prima stagione di Severance – Scissione. Finalmente dal 17 gennaio arriveranno i nuovi attesi episodi della serie creata da Dan Erickson, prodotta e diretta da Ben Stiller con Andrew Scott, John Turturro, Patricia Arquette, Britt Lower, Tramell Tillman tra i protagonisti. Al centro la storia di una società che trova un modo per scindere la mente dei suoi dipendenti, in questo modo la vita lavorativa e quella privata non si sovrappongono. Quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro e della sua doppia identità, tutto entra in crisi. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze derivanti dall’aver giocato con la barriera della separazione, che li trascinerà ulteriormente lungo un percorso di guai e dolore.

Prime Target – prima stagione – dal 22 gennaio

Un nuovo thriller inglese arriva su Apple TV+ dal 22 gennaio. Prime Target, creata dal pluripremiato scrittore Steve Thompson, segue le vicende di Edward Brooks (interpretato da Leo Woodall), un giovane e brillante laureato in matematica sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a trovare uno schema di numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di sabotare la sua idea prima ancora che nasca, per questo entra nell’orbita di Taylah Sanders (Quintessa Swindell), un’agente dell’NSA che è stata incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a mettere insieme i pezzi della pericolosa cospirazione in cui Edward è al centro.

Myhtic Quest – quarta stagione dal 29 gennaio

Quarta stagione per la workplace comedy Mythic Quest ambientata nel mondo dei produttori di videogame. Tornano i protagonisti interpetati Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin. Il 26 marzo quando terminerà la stagione, debutterà la serie antologica Side Quest con al centro le vite dei dipendenti, dei giocatori e dei fan che sono stati influenzati dal gioco in un formato antologico.