Antonia, età, studi, dove vive, Instagram, Amici: chi è la prima semifinalista di Sanremo Giovani

Con La Messa e Cmqmartina, Antonia è una delle semifinaliste di Sanremo Giovani 2025 che aprirà, a chi riuscirà a trionfare, le porte del Festival di Sanremo 2026. Per Antonia, il palco di Sanremo Giovani dove si è presentata con il brano “Luoghi perduti”, non è il primo palco importante della sua vita. Il suo nome, infatti, è noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi, talent show a cui la cantante ha partecipato durante la 24esima edizione facendosi notare per il talento vocale ma anche per la raffinatezza con cui interpretava i brani.

Con il sogno di trasformare la passione per la musica in un vero lavoro, Antonia ha fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti nella scuola di Maria De Filippi partecipando a Sanremo Giovani dove è riuscita a conquistare un posto in semifinale con l’obiettivo di arrivare in finale e, successivamente, sul palco del Teatro Ariston.

Tutto su Antonia, la cantante semifinalista di Sanremo Giovani

Pur essendo giovanissima, Antonia, nome d’arte di Antonia Nocca, ha già alle spalle diverse esperienze musicali grazie ad una passione che ha cominciato a coltivare sin da bambina. Nata a Napoli nel 2005, dimostra subito di avere un talento musicale e interpretativo che, in futuro, potrebbe diventare la sua professione. Frequenta il liceo Classico Statale Gian Battista Vico di Napoli senza mai abbandonare la passione per la musica e il canto.

Con la musica, Antonia riesce ad esprimere le proprie emozioni, i propri bisogni interiori raccontandosi senza filtri. La musica, per Antonia, diventa ben presto non solo una passione ma una vera e propria compagnia di vita. Nel 2024, così, prova a partecipare ad Amici di Maria De Filippi e, quanto ottiene il banco, chiama la mamma super emozionata: “Ho il banco, sto piangendo. I compagni sono veramente tutti carini”, le sue parole.

A volere il suo ingresso è Rudy Zerbi che, propone una sfida tra Antonia e Diego Lazzari con quest’ultimo che abbandona poi la scuola avendo perso la sfida. Nel talent show, è la prima cantante a conquistare la maglia per il serale. Durante il percorso, convince sempre di più la giuria, ma anche i discografici e pubblica tre inediti: “Dove ti trovi tu”, “Romantica” e “Giganti”. La sua voce continua ad evolversi e lo dimostra stupendo tutti con la cover “Genie in a Bottle”, evidenziando la sua direzione artistica verso il pop-R&B.

La vita privata

Molto legata alla sua famiglia, Antonia è discreta e riservata. Su Instagram dove è seguita da circa 105mila followers, pubblica contenuti solo professionali. Tuttavia, dopo la partecipazione ad Amici, i fan non hanno mai perso di vista i suoi movimenti e, sui social, è spuntato un video che confermerebbe la presenza di un legame speciale con Senza Cri, amica e collega conosciuta proprio ad Amici.