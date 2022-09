Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7

Antonella Fiordelisi è una nuova concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

E’ nata a Salerno il 14 marzo 1998 sotto il segno dei Pesci. Ha 24 anni.

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una giovane modella e schermitrice.

Originaria di Salerno, inizia a dedicarsi alla scherma fin da bambina: a soli 15 anni, infatti, ottiene il titolo di Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2 e decide di proseguire la sua carriera a livello agonistico.

Nel corso degli anni è entrata a far parte del mondo della moda e dello spettacolo e, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne, è stata al centro di alcuni gossip per i suoi presunti flirt. Ad oggi è molto seguita sui social e su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower.

A 19 anni sono uscita su tutti i giornali internazionali perché ingenuamente pubblicai una chat tra me ed il calciatore Higuain. Dopo questo gossip sono stata invitata in tante trasmissioni. Mi voglio divertire al GF, voglio ballare, voglio cantare.

Qui, il video di presentazione.