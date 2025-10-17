La concorrente di Tale e Quale Show da tempo ha ritrovato l’amore, non tutti ricorderanno la partecipazione al programma della De Filippi

Antonella Fiordelisi: età, laurea e lavoro, dove vive, fidanzato, com’era a Uomini e Donne, profilo Instagram

Classe 1998, Antonella Fiordelisi oggi ha 27 anni, è tra le nuove concorrenti di Tale e Quale Show, dove sta dimostrando tutto il suo grande talento. Ex schermitrice, modella, influencer e personaggio di diversi reality show, con la partecipazione al programma di Carlo Conti ha sicuramente fatto un grande passo in avanti nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La Fiordelisi è un celebre volto televisivo, legatissima alle sue origini e ai suoi genitori, dopo il liceo ha continuato a studiare, iscrivendosi all’università e proseguendo anche la sua carriera da schermitrice. Ha una sorella maggiore, la prima figlia della madre che è nata da una relazione precedente. Tutto quello che si deve sapere su Antonella Fiordelisi.

Dove vive Antonella Fiordelisi, chi è il fidanzato: tutto su di lei

Antonella Fiordelisi è originaria di Salerno, ma per motivi lavorativi si è trasferita da giovanissima a Milano. Recentemente, però, pare che abbia deciso di stabilirsi momentaneamente a Roma, dove si gira Tale e Quale Show. E’ probabile, dunque, che al termine del programma condotto da Carlo Conti decida di tornare nel capoluogo lombardo.

Volto televisivo, nonostante abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda fin da giovanissima, ha deciso di iscriversi all’università, laureandosi in Scienze Politiche. Il suo esordio televisivo risale al 2017, quando ha partecipato a Temptation Island, per lei c’è stata anche una breve parentesi a Uomini e Donne, quando approdò nel daiting show di Maria De Filippi per corteggiare Mattia Marciano, successivamente ha preso parte a Scherzi a Parte, poi al Grande Fratello Vip e nel 2024 a Pechino Express. Oggi, invece, fa parte del cast di Tale e Quale Show, dove sta ottenendo un successo strepitoso.

Antonella Fiordelisi è dunque approdata in televisione quando aveva solo 18 anni, motivo per cui è molto cambiata da quando ha partecipato a Uomini e Donne. Oggi è una show girl di successo, ha un profilo Instagram che vanta un milione e mezzo di followers, dove pubblica molte immagini legate al suo lavoro. La giovane influenecer è finita diverse volte al centro dell’attenzione del gossip soprattutto per le sue relazioni, prima tra tutte quella con Edoardo Donnamaria, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Successivamente la ragazza avrebbe avuto una breve relazione con il portiere Guglielmo Vicario.

Numerosi rumors passati hanno parlato anche di un presunto flirt con Stefano De Martino, mai confermato o smentito dai diretti interessati. Oggi Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato, da qualche tempo ha una relazione con Giulio Fratini, figlio di Sandro Fratini, tra gli imprenditori più importanti d’Italia nel settore tessile, ex fidanzato – tra l’altro – di Elisabetta Gregoraci. La storia d’amore tra Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi sembra essere molto intensa, storia ufficializzata in occasione del compleanno di lei con un bel viaggio alle Maldive, regalo del fidanzato per l’occasione speciale.