Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 non è mancato neanche la sfogo di Antonella Fiordelisi contro Giulia Salemi. La concorrente, infatti, arrivata in confessionale per la sua nomination è apparsa risentita per un precedente coinvolgimento nel corso della puntata, legato alla frase infelice pronunciata da Micol Incorvaia che ha parlato con Giaele De Donà di “limitatezza mentale” riferendosi ad Antonella Fiordelisi.

“Io sono un po’ sconvolta dai tweet che legge Giulia” ha esordito in confessionale la Fiordelisi, che ha spiegato: “Quando gli altri vengono attaccati o hanno momenti di sconforto, lei è subito pronta a leggere i tweet divertenti, dove li stanno vicini e tutto, con me deve sempre dire metà e metà e poi va a dire: “Sei una giocatrice”. Cioè legge solo quelli negativi…”.

Giulia Salemi si è allora difesa: “Io mi limito a fare il mio lavoro e a riportare quello che la maggioranza del web scrive e soprattutto non decido solo io, sono in concomitanza con gli autori, quindi è un lavoro a quattro mani. Ma soprattutto quando porto dei tweet significa che in quel momento la maggioranza era con Micol, non era con te, quindi non era andare contro di te, anzi sono anche moderati…”.

Anche Alfonso Signorini è voluto intervenire circa la vicenda e ha spiegato ad Antonella Fiordelisi: “Ci tengo a dirti che Giulia è sempre molto fedele a quello che è il sentiment del web, cioè devo dire che dimostra sempre grande imparzialità”. La Salemi ha poi infine voluto fare un’ulteriore specifica, non riuscendo comunque ad ottenere la comprensione della Fiordelisi: “Sei sicuramente una grandissima protagonista di questa edizione e questo lo dicono tutti, ma ci sono alcuni casi specifici in cui magari il web si schiera da un’altra parte che non è la tua”. Il chiarimento definitivo avverrà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?