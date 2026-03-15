Antonella Elia: età, dove vive, il fidanzato e le nozze saltate, gli studi. Tutto sulla concorrente del Gf Vip

La carriera e la vita di Antonella Elia. Dalle sue prime esperienze come valletta in La Corrida e Non è la Rai, alla partecipazione a reality come L’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

Antonella Elia è una delle figure più riconoscibili della televisione italiana. Il suo nome è legato a numerosi successi che l’hanno vista protagonista sin dagli anni ‘90.

Ma la sua carriera non si è fermata alla TV: Antonella Elia ha dimostrato una grande versatilità, passando dalla conduzione alla recitazione, dal teatro ai reality show.

Gli inizi e il successo con La Corrida e Non è la Rai

Nata a Torino il 1° novembre 1963, Antonella Elia inizia a farsi notare negli anni ‘80, quando appare in alcune campagne pubblicitarie.

Tuttavia, è nel 1990 che il grande pubblico la conosce come valletta nel celebre programma La Corrida, condotto da Corrado.

È qui che Antonella si fa notare per la sua bellezza e il suo spirito vivace. L’anno successivo, diventa co-conduttrice della prima edizione di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni che ha lanciato nel panorama televisivo italiano alcune delle più amate personalità dello spettacolo.

Il successo di Antonella si consolida tra il 1993 e il 1996, quando affianca Raimondo Vianello nel programma Pressing, dedicato al calcio.

Questo periodo segna un punto di svolta nella sua carriera, ampliando le sue esperienze professionali anche nel mondo della conduzione sportiva.

Nel 1995, la Elia è anche al fianco di Mike Bongiorno nel celebre quiz La ruota della fortuna, consolidando ulteriormente la sua presenza nelle case degli italiani.

Un’attrice e una donna di teatro

Parallelamente alla sua carriera televisiva, Antonella Elia si dedica anche alla recitazione.

Dopo aver completato la scuola di recitazione di Tonino Conte, inizia a partecipare a numerosi spettacoli teatrali, aggiungendo una nuova dimensione al suo talento.

Negli anni 2000, entra nel cast di alcune fiction televisive di successo, cimentandosi anche in ruoli cinematografici come comparsa in pellicole internazionali di grande rilievo come The Terminal di Steven Spielberg e The Aviator di Martin Scorsese.

Il ritorno in TV: L’isola dei famosi e i reality

Nel 2004, Antonella Elia entra ufficialmente nel mondo dei reality show partecipando a L’isola dei famosi. La sua personalità esplosiva e la sua determinazione la rendono una delle protagoniste più seguite del programma, e il suo ritorno nel 2012, questa volta come vincitrice, segna un momento importante nella sua carriera.

Oltre a L’isola dei famosi, Antonella partecipa anche a Pechino Express nel 2017 e a Temptation Island nel 2020, dove la sua relazione con Pietro Delle Piane diventa uno dei temi principali della trasmissione.

Nel 2020, Antonella è chiamata a ricoprire un ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, affiancando Pupo.

La sua esperienza nel reality, che l’ha vista anche come protagonista, la rende una delle voci più influenti del programma, permettendole di entrare nel cuore dei telespettatori. Successivamente, partecipa a Tale e quale show.

La vita privata

Ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra cui una lunga storia con Marco Senise, e successivamente con Fabiano Petricone, con cui è stata legata dal 2013 al 2018.

Nel 2020, ha partecipato a Temptation Island con il compagno Pietro Delle Piane, con il quale è entrata in crisi, facendo addirittura saltare le nozze. Una storia che ha poi successivamente scelto di riallacciare la sua relazione successivamente.

Nel 2016, Antonella ha affrontato una dura battaglia contro il cancro al seno, sottoponendosi a un intervento chirurgico che l’ha vista vincitrice contro la malattia. Una testimonianza di grande forza e determinazione che ha toccato il cuore di molti suoi fan.