Nuove anticipazioni di giovedì 9 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 gennaio 2025 (puntata 6609): Rossella convince Enrica a segnalare Fusco

Non è un buon periodo per Rosa

Rossella (Giorgia Gianetiempo) riesce a convincere Enrica (Giulia Sanna) a segnalare, presso la Direzione Sanitaria, il comportamento inappropriato che il dottor Fusco (Marco Mario De Notaris) ha tenuto nei suoi confronti. Rosa (Daniela Ioia), invece, non sta vivendo un buon momento: tra incertezze sentimentali nel suo nascente rapporto con il postino Pino (Antimo Casertano), che non si è mostrato molto propenso a concederle ulteriore tempo, e le difficoltà che sta incontrando nella scuola serale, la donna pare arrancare su tutti i fronti.

Samuel cede a Micaela

Dopo l’ennesimo cedimento alla tentatrice Micaela (Gina Amarante) che sta continuando a sedurlo, Samuel (Samuel Cavallo) non sa più dove sbattere la testa per tentare di resistere alla sua ex fidanzata e non ripetere lo stesso errore. Manuela (Gina Amarante), però, ha un’idea che potrebbe fare al caso suo.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.