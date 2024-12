Nuove anticipazioni di lunedì 9 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 14 DICEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 9 dicembre 2024 (puntata 6586): disavventura per Alice e Vinicio

Alice fa arrabbiare Marina e Roberto

Appena tornata da Londra, Alice (Fabiola Balestriere) esce con Vinicio (Gianluca Spagnoli), il fratello minore di Gagliotti (Carlo Caracciolo), per andare a ballare, nonostante il disappunto di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Quella che per i due ragazzi si prospetta come una serata divertente e spensierata rischia, però, di trasformarsi in una brutta disavventura.

Nunzio e Rossella arrivano insieme a Madrid

Damiano (Luigi Miele) sta indagando sull’aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem). Viola (Ilenia Lazzarin) lo spinge a rivolgersi ad Eugenio (Paolo Romano) per avere le risorse necessarie per andare a fondo con l’indagine che potrebbe scagionare Pasquale (Giandomenico Smilzo), che rimane per ora il principale sospettato. Diana (Sara Zanier), dopo aver capito che Nunzio (Vladimir Randazzo) è innamorato di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ha deciso di lasciarlo. Liberi finalmente di vivere la loro storia d’amore, Rossella e Nunzio sbarcano a Madrid.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.