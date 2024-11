Nuove anticipazioni di venerdì 8 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 novembre (puntata 6565): Rossella avrà un crollo emotivo

Rossella ha un duro scontro con il primario

Dopo un duro scontro con il primario Fusco (Marco Mario De Notaris), che la accusa di avergli rivolto volgari ed infondate insinuazioni, Rossella (Giorgia Gianetiempo) avrà un crollo emotivo con Nunzio (Vladimir Randazzo). La situazione avrà conseguenze imprevedibili per entrambi.

Roberto non rispetta il ruolo di Filippo

Alice (Fabiola Balestriere) appare intrigata da un ragazzo che ha conosciuto nella sede di Radio Golfo 99. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), nel frattempo, prende la decisione di far fare alla nipote di Marina (Nina Soldano) uno stage in radio, non rispettando, però, ancora una volta il ruolo di Filippo (Michelangelo Tommaso). Micaela (Gina Amarante) ha notato la vicinanza tra il suo ex Samuel (Samuele Cavallo) e la sua sorella Manuela (Gina Amarante) e decide di fare una contromossa. Ma il suo è solo orgoglio ferito oppure si tratta di gelosia?

