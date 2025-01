Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole puntata dell’8 gennaio 2025: un duro colpo per Rosa

Nuove anticipazioni di mercoledì 8 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole dell’8 gennaio 2025 (puntata 6608): un duro colpo per Rosa

Rossella sempre più insofferente

Sempre più insofferente verso gli squallidi esercizi di potere di Fusco (Marco Mario De Notaris), Rossella (Giorgia Gianetiempo) cerca di convincere Enrica (Giulia Sanna) a sottrarsi al giogo del primario che la sta molestando con le stesse modalità con le quali ha tentato di fare la stessa cosa anche con Rossella. Già in un’occasione, Rossella ha aiutato Enrica, evitando con una scusa che lei dicesse sì ad un invito del primario a casa sua.

Micaela continua a sedurre Samuel

Dopo aver incassato i tentennamenti di Pino (Antimo Casertano) dinanzi alla sua richiesta di darle ulteriore tempo, Rosa (Daniela Ioia) riceverà un altro duro colpo. Dopo tutti gli sforzi che ha fatto nel tentativo di dimenticarla, Samuel (Samuele Cavallo), invece, si impone di resistere ai pressanti tentativi di seduzione da parte di Micaela (Gina Amarante) ma riuscirà davvero a non cedere?

