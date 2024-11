Nuove anticipazioni di giovedì 7 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 7 novembre (puntata 6564): il quartiere contro Don Antoine e il Centro Ascolto

Le tensioni tra Rosa e Luisa sono esplose

Rossella (Giorgia Gianetiempo) è ormai decisa a concentrarsi sulla specializzazione e sul suo lavoro con il primario Fusco (Marco Mario De Notaris) e si sforza di credere che la brutta sensazione ricevuta dal medico sia stata soltanto una sua suggestione. Le tensioni tra Rosa (Daniela Ioia) e Luisa (Assia Serrato), nel frattempo, sono ormai esplose e Rosa sembra avere la meglio sulla rivale.

Alice farà una proposta a Roberto

Nonostante Rosa abbia prevalso su Luisa, nel loro quartiere, resta la preoccupazione per l’ostilità che la comunità sta avendo contro Don Antoine (Hakim Gouem) e il Centro Ascolto di Giulia (Marina Tagliaferri). La giornata in radio si rivelerà molto interessante per Alice (Fabiola Balestriere) che arriverà a fare a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) una proposta a cui sembra difficile dire di no.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.