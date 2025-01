Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 7 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole del 7 gennaio 2025 (puntata 6607): Michele continua la sua indagine

Rosa prova a fare ordine nei suoi sentimenti

Dopo aver saputo da Giulia (Marina Tagliaferri) la notizia che riguarda don Antoine (Hakim Gouem), Rosa (Daniela Ioia) cercherà di far ordine nei propri sentimenti e di aprirsi ad una nuova possibilità di amare. Dopo la cena trascorsa insieme a Gagliotti (Carlo Caracciolo) e sua moglie, Marina (Nina Soldano) chiarirà la propria posizione sulla coppia a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Micaela combina un altro guaio

Michele (Alberto Rossi), nel frattempo, troverà nuovi stimoli per continuare la propria indagine sul caporalato, che coinvolge proprio i Gagliotti e che gli ha fatto perdere la conduzione dell’approfondimento giornalistico in radio, per decisione di Ferri. Approfittando della partenza di Serena (Miriam Candurro), Filippo (Michelangelo Tommaso) e le loro due figlie, Micaela (Gina Amarante) ne combinerà un’altra delle sue e a pagarne le conseguenze potrebbe essere il povero Samuel (Samuele Cavallo).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.