Nuove anticipazioni di venerdì 7 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 7 febbraio 2025 (puntata 6630): Gagliotti vuole rivedere Elena

Gagliotti visita spesso casa Ferri

Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), durante una visita a Palazzo Palladini, a casa di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ha incontrato casualmente Elena (Valentina Pace), la figlia di Marina (Nina Soldano) in visita a Napoli per rivedere Alice (Fabiola Balestriere), e ne è rimasto molto colpito. L’imprenditore, quindi, continua a presentarsi a casa Ferri nella speranza di rivederla.

Nelle proprietà dei Gagliotti succede qualcosa di grave

Michele (Alberto Rossi) continua a seguire i suoi piani per la radio, affrontando l’ennesimo argomento leggero, ignaro, però, che nelle proprietà dei Gagliotti sta succedendo qualcosa di grave agli extracomunitari che lavorano nelle loro campagne. Luca (Luigi Di Fiore), invece, è alle prese con i nuovi segnali della sua malattia e questo suo peggioramento lo rende triste. Mariella (Antonella Prisco) decide di seguire i consigli di suoi amici e respinge la corte di Mimmo (Massimo Peluso).

