Ecco cosa succede oggi in Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3 ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli

Nuove anticipazioni per la puntata di venerdì 6 settembre 2024, alle 20:50, di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Un posto al sole del 6 settembre 2024 (puntata 6.520):

Il via al processo

L’inizio tanto atteso del processo a carico di Magdalena (Natalia Giro) e Lara (Chiara Conti) è arrivato. Ida (Marta Anna Borucinska), molto tesa, si prepara ad affrontare il grande giorno sostenuta dall’affetto di Diego (Francesco Vitiello).

Filippo e Serena in soccorso di Manuela

Rabbiosa e frustrata per il comportamento ignobile di Costabile (Antonio Fiore), Manuela (Gina Amarante) teme che il suo progetto del parco archeologico sia destinato a fallire, ma un’iniziativa di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) potrebbe farle cambiare idea. Nunzio (Vincenzo Messina) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si alleano per convincere Samuel (Samuele Cavallo) a non andare a Berlino da Micaela (Gina Amarante).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.