Nuove anticipazioni di mercoledì 6 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 novembre (puntata 6563): Luca vuole lasciare il Centro Ascolto

Luca vittima di un’azione di screditamento

Luca (Luigi Di Fiore) pensa di lasciare il proprio lavoro al Centro Ascolto di Giulia (Marina Tagliaferri). Rosa (Daniela Ioia) intuisce che il dottore è stato vittima di un’azione di screditamento orchestrata da Luisa (Assia Serrato) che ha scoperto che Luca ha dovuto lasciare il proprio posto da primario all’ospedale a causa del morbo di Alzheimer e che ha messo a rischio la vita di un paziente.

Guido si rende conto dei suoi errori

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) affronta la sua prima seduta dalla psicologa, condizione che Marina (Nina Soldano) ha posto a Roberto per far sì che il loro matrimonio possa andare avanti. Alice (Fabiola Balestriere), nel frattempo, farà un piacevole e sorprendente incontro. Guido (Germano Bellavia), invece, si rende conto degli errori che ha commesso in quest’ultimo periodo e darà un segnale di distensione a Mariella (Antonella Prisco).

