Nuove anticipazioni di lunedì 6 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 gennaio 2025 (puntata 6606): Ferri invita Gagliotti a cena

Giulia riceve una notizia su Don Antoine

Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) sono usciti nuovamente insieme e i due si sono baciati. Dopo il bacio, però, la donna dovrà fare ancora i conti con il suo passato e con i sentimenti ancora vivi che nutre nei confronti di Damiano (Luigi Miele). Luca (Luigi Di Fiore), invece, si trova attualmente fuori Napoli per dei controlli medici. Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo, rientra a Posillipo dalle vacanze e riceve una notizia spiazzante che riguarda don Antoine (Hakim Gouem).

Marina si prende una rivincita

Contrariata dal fatto che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) abbia invitato a cena Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), l’imprenditore inserzionista di punta della radio ma anche al centro dell’inchiesta di Michele (Alberto Rossi), insieme a sua moglie, senza nemmeno consultarla prima, Marina (Nina Soldano) decide di prendersi una piccola rivincita a spese dei loro ospiti.

