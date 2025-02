Nuove anticipazioni di giovedì 6 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 febbraio 2025 (puntata 6629): Damiano è stato denunciato

La proposta di Luca a Manuel

Damiano (Luigi Miele), dopo il video dell’arresto di uno dei due criminali che ha rapinato Viola (Ilenia Lazzarin) che è stato diffuso in rete, oltre ad essere stato sospeso dal servizio in strada, ha scoperto anche di avere una denuncia a suo carico e questo fatto lo butta giù di morale. Luca (Luigi Di Fiore), invece, fa una proposta piacevole a Manuel (Manuel D’Angelo) ma questa proposta avrà un risvolto inaspettato.

Manuela fa un ultimo tentativo con Niko

La dottoressa Sacchi, che ha avuto dei trascorsi con il primario Fusco (Marco Mario De Notaris), si trova davanti a un bivio per colpa di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), che la interrogano sul suo passato. Manuela (Gina Amarante), invece, fa un ultimo tentativo con Niko (Luca Turco), chiedendogli di non coinvolgere Jimmy (Gennaro De Simone) nelle sue vicende personali, per non turbarlo.

