Nuove anticipazioni di venerdì 6 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 dicembre 2024 (puntata 6585): Nunzio e Diana si confrontano sul loro rapporto

Rossella è in partenza per Madrid

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Diana (Sara Zanier) hanno un confronto aperto riguardo il loro rapporto. Rossella (Giorgia Gianetiempo), nel frattempo, è in partenza per Madrid per affrontare il colloquio per continuare la sua specializzazione all’estero. Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) hanno trovato una sistemazione per andare a vivere da soli che, però, non piace a Raffaele (Patrizio Rispo).

L’idea di Raffaele non piace a Ida

Raffaele, quindi, ha un’idea che potrebbe evitare a suo figlio e alla sua fidanzata di dover prendere in affitto una casa lontana da Palazzo Palladini ma Ida non sembra essere d’accordo. Il rito dell’addobbo dell’albero di Natale riunisce di nuovo la famiglia Del Bue ma ad ostacolare l’apparente serenità di Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Vincenzo Lovriso) sarà la presenza molesta di Cotugno (Walter Melchionda).

