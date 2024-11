Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 5 novembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 novembre (puntata 6562): Mariella è stanca del comportamento di Guido

La guerra tra Rosa e Luisa continua

Giulia (Marina Tagliaferri) si dà da fare per intensificare le attività ambulatoriali del centro d’ascolto, trovando anche l’appoggio di don Antoine (Hakim Gouem). Quest’ultimo ha tentato di fermare i pettegolezzi che circolano nel quartiere su di lui e Rosa (Daniela Ioia) ma senza riuscirci. La guerra tra Rosa e Luisa (Assia Serrato), infatti, continua ma la vendetta di quest’ultima, in quest’occasione, non sarà nei confronti di Rosa. Luisa, infatti, sembra aver puntato il mirino su degli obiettivi più importanti.

Rossella prenderà una decisione sofferta

Una défaillance in ospedale porterà Rossella (Giorgia Gianetiempo), già sotto stress per i comportamenti che il primario Fusco (Marco Mario De Notaris) sta tenendo nei suoi riguardi, a prendere una decisione sofferta. Stanca del comportamento di Guido (Germano Bellavia), grazie a un piccolo contrattempo, Mariella (Antonella Prisco) troverà finalmente la forza di farsi valere nei suoi confronti.

