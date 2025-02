Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 5 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 febbraio 2025 (puntata 6628): Ornella vuole aiutare Rossella

Rossella è al limite dello stress

Mentre Rossella (Giorgia Gianetiempo) è al limite dello stress a causa della situazione che si è creata in ospedale, Ornella (Marina Giulia Cavalli), che si è informata riguardo le sue condizioni di salute, potrebbe aver trovato il modo giusto di aiutarla nella sua battaglia contro il primario Fusco (Marco Mario De Notaris) che l’ha ridotta così.

Jimmy non vuole trasferirsi a casa di Valeria

Quando i suoi genitori prendono le difese del loro nipote Jimmy (Gennaro De Simone) a proposito del suo trasferimento a casa di Valeria (Benedetta Valanzano), Niko (Luca Turco) si rifiuta di ascoltarli, dal momento che si sente pronto a questo cambiamento anche se il figlio non è favorevole all’idea di lasciare Palazzo Palladini. Mentre il rapporto tra Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) continua a diventare sempre più forte, Damiano (Luigi Miele) riceve una brutta notizia.

