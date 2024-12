Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 5 dicembre 2024 (puntata 6584): Rossella è determinata a lasciare Napoli

Castrese discute con suo padre

Rossella (Giorgia Gianetiempo) appare sempre più determinata a partire per la specializzazione all’estero e a lasciare Napoli e una telefonata inaspettata potrebbe accelerare l’evolversi degli eventi. Il malore di Espedito (Antonio Conte), seguito alla sua discussione con Castrese (Peppe Romano), rischia di segnare una frattura definitiva tra padre e figlio. Mariella (Antonella Prisco), nel frattempo, stranita da quanto accaduto, inizia a chiedersi cosa stia succedendo nella sua famiglia. Il nipote le confesserà la verità?

Un incontro emozionante per Samuel

Filippo (Michelangelo Tommaso) cerca di metabolizzare quanto accaduto con suo padre mentre Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sembra mostrare alcun senso di colpa per il suo comportamento, nonostante il figlio gli abbia detto quello che ha scoperto sui Gagliotti. Grazie ad un incontro casuale e sorprendente, Samuel (Samuele Cavallo) si appresta a vivere uno dei giorni più emozionanti della sua vita.

