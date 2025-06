Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 4 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 marzo 2025 (puntata 6647): Michele si prepara ad intervistare Gagliotti

Alice è delusa da Vinicio

Alice (Fabiola Balestriere) deve provare a metabolizzare la delusione ricevuta dal “tradimento” di Vinicio (Gianluca Spagnoli), che ha informato il fratello che, dietro l’inchiesta che sta facendo luce sulle attività della loro famiglia, c’è Michele Saviani (Alberto Rossi). Alice aveva pregato Vinicio di non rivelargli nulla per non passare dei guai con Michele. Quest’ultimo, nel frattempo, si appresta a intervistare proprio Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) con l’intenzione di smascherare il caporalato nella sua azienda e metterlo con le spalle al muro.

Valeria fa una sorpresa a Niko

Giulia (Marina Tagliaferri) percepisce le persistenti insicurezze di Rosa (Daniela Ioia) riguardanti la sua relazione con Pino (Antimo Casertano), con cui fatica a lasciarsi definitivamente andare, e decide di parlarne con Raffaele (Patrizio Rispo). Valeria (Benedetta Valenzano), invece, ha organizzato una sorpresa a Niko (Luca Turco) per festeggiare il Carnevale.

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.