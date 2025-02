Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di martedì 4 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 3 AL 7 FEBBRAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 4 febbraio 2025 (puntata 6627): Niko si trasferisce a casa di Valeria

Valeria felice per la decisione di Niko

Niko (Luca Turco), dopo l’idea di Renato (Marzio Honorato) di invitare lui e Manuela (Gina Amarante) a pranzo insieme per favorire un loro riavvicinamento, prende una decisione definitiva riguardo la proposta di Valeria (Benedetta Valanzano). Niko è pronto a trasferirsi a casa sua ma deve ancora affrontare l’argomento con suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone) e anche con suo padre che non sa nulla. Nel frattempo, Valeria non potrebbe essere più felice.

Ornella ha raccolto informazioni sulle condizioni di Rossella

Ornella (Marina Giulia Cavalli) ha parlato con un suo collega psicoterapeuta riguardo le condizioni di Rossella (Giorgia Gianetiempo), riportando successivamente le informazioni ai genitori della ragazza. Micaela (Gina Amarante), invece, non volendo gettare la spugna per far ingelosire Samuel (Samuele Cavallo), gli fa credere di essere andata a letto con il suo collega Fausto (Fausto Acernese).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.