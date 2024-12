Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di mercoledì 4 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 4 dicembre 2024 (puntata 6583): la frattura tra Roberto e Filippo è insanabile

Roberto è disposto a tutto

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) hanno due punti di vista differenti riguardo i Gagliotti. Filippo non vuole che i Gagliotti diventino inserzionisti di punta della radio perché, stando ad un’inchiesta di Michele (Alberto Rossi), hanno costruito il loro successo sfruttando il caporalato. La frattura tra Roberto e Filippo sembra ormai insanabile e, pur di salvaguardare i propri interessi, Roberto sembra disposto a tutto.

Rosa è convinta dell’innocenza di Pasquale

Convinta dell’innocenza di Pasquale (Giandomenico Smilzo), Rosa (Daniela Ioia), dopo aver incontrato casualmente Azara (Madeleine Faye) ferita ad un occhio, è decisa a scoprire chi ci sia davvero dietro l’aggressione a Don Antoine (Hakim Gouem). Dopo aver suscitato la gelosia di Micaela (Gina Amarante) a causa della sua amicizia con Samuel (Samuele Cavallo), Manuela (Gina Amarante) dovrà prendere una difficile ma necessaria decisione.

