Nuove anticipazioni di giovedì 31 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 31 ottobre (puntata 6559): Viola avrà un crollo

Eugenio farà una rivelazione inaspettata a Viola

Rosa (Daniela Ioia), pressata dalle circostanze, si vede costretta a rivelare a don Antoine (Hakim Gouem) quello che dicono sul loro conto e i pettegolezzi che circolano nel quartiere riguardo la loro amicizia. Viola (Ilenia Lazzarin), invece, stressata dalle vicende che hanno recentemente coinvolto Damiano (Luigi Miele), avrà un crollo e troverà l’appoggio di Eugenio (Paolo Romano), che le farà una rivelazione inaspettata.

Niko prova ad incoraggiare Alberto

Niko (Luca Turco) incoraggia Alberto (Maurizio Aiello), convinto che Federico (Damiano Zangaro) farà presto ritorno a Napoli. Alberto, però, non sa che Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) potrebbero avere altri progetti per il futuro. Samuel (Samuele Cavallo) salverà Manuela (Gina Amarante) da una situazione un po’ delicata. L’improvvisa vicinanza e la bella sintonia che è scoccata tra i due, però, potrebbe dar fastidio a Micaela (Gina Amarante).

