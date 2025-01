Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 31 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 31 gennaio 2025 (puntata 6625): Alice vuole rimanere a Napoli

Ferri ha avuto uno scontro con Alberto

Alice (Fabiola Balestriere) non vuole tornare a vivere a Londra e insiste nella sua volontà di restare definitivamente a Napoli. Sua madre Elena (Valentina Pace) riflette con Marina (Nina Soldano) sull’opportunità di questa scelta. Reduce dallo scontro con Alberto (Maurizio Aiello), Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovrà affrontare la difficile situazione dei Cantieri che rischiano di vedere minata la loro credibilità a causa del grave incidente avvenuto ai Caraibi.

Ritorna il sereno tra Viola e Damiano

Dopo essersi chiariti, ritorna il sereno tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele). Un incontro fortuito tra Rosa (Daniela Ioia) e Pino (Antimo Casertano) riaccende l’intesa tra i due. Deciso a dimenticare Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo), spronato da Nunzio (Vladimir Randazzo), si appresta a incontrare una ragazza conosciuta sulla app di incontri, ma qualcuno potrebbe ostacolare i suoi piani.

