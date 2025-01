Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di giovedì 30 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 30 gennaio 2025 (puntata 6624): Marina e Roberto sempre più sotto pressione

I giornali pubblicano la notizia dell’incidente

La notizia che possa esserci una responsabilità dei Cantieri Flegrei-Palladini nel grave incidente che ha coinvolto uno dei loro yacht, e nel quale ha perso la vita una dei loro clienti, comincia a circolare sui giornali. A causa di ciò, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) iniziano a sentirsi sempre più sotto pressione. Nel frattempo, anche Alberto (Maurizio Aiello), dopo aver appreso la notizia, sembra non prenderla affatto bene.

Viola teme di aver ferito Damiano

Viola (Ilenia Lazzarin) realizza di essere stata fraintesa da Damiano (Luigi Miele) e di averlo ferito durante la discussione dovuta al video dell’arresto a Potito (Antonio Fortunato) che ha causato la sua sospensione dal servizio in strada. Proiettato sulla sua vita e sulla relazione con Claudia (Giada Desideri), Guido (Germano Bellavia) non sembra accorgersi di quanto Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) siano preoccupati per Rossella (Giorgia Gianetiempo).

