Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole puntata del 30 dicembre 2024: Nunzio non vuole passare il Capodanno con Samuel

Nuove anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DI UN POSTO AL SOLE DELLA SETTIMANA DAL 30 DICEMBRE 2024 AL 3 GENNAIO 2025

Anticipazioni Un posto al sole del 30 dicembre 2024 (puntata 6601): Nunzio non vuole passare il Capodanno con Samuel

Rossella decide di aiutare Enrica

Enrica (Giulia Sanna), dopo essere stata molestata anche lei da Fusco (Marco Mario De Notaris), si apre con Rossella (Giorgia Gianetiempo), che decide di intervenire in suo aiuto, in ospedale, rischiando di inimicarsi definitivamente il primario. Nunzio (Vladimir Randazzo), nel frattempo, si mette d’accordo con Diego (Francesco Vitiello) per liberarsi di Samuel (Samuele Cavallo) a Capodanno.

Marina lascia carta bianca a Roberto

Dopo la decisione di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) di lasciargli solamente il programma di intrattenimento con Micaela (Gina Amarante), Michele (Alberto Rossi) si prepara alla sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico in radio. Marina (Nina Soldano) sembra decisa a lasciare carta bianca a Roberto per salvaguardare il loro rapporto di coppia. Bice (Lara Sansone), invece, scopre che Massaro (Francesco Procopio) la sta seguendo e pensa si tratti di gelosia, mentre l’uomo sta investigando su Troncone (Lucio Pierri).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.