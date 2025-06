Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 3 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 marzo 2025 (puntata 6646): Gagliotti prova ad intimorire Michele

Alice si sente tradita da Vinicio

Michele (Alberto Rossi) viene avvicinato da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) che, dopo aver avuto anche da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), la conferma che il giornalista abbia in mano delle prove che potrebbero creare seri problemi alla sua azienda, cerca di intimorirlo. Alice (Fabiola Balestriere), invece, avrà un teso confronto con Vinicio (Gianluca Spagnoli), dopo aver scoperto che il ragazzo ha tradito la sua fiducia.

Rosa ha paura di lasciarsi andare

Rosa (Daniela Ioia), davanti al comportamento indisponente di Manuel (Manuel D’Angelo), se l’è presa con lui più del dovuto, finendo per arrabbiarsi anche con Damiano (Luigi Miele). Probabilmente i motivi di questa reazione sono legati al fatto che Rosa ha ancora paura di lasciarsi andare con Pino (Antimo Casertano). Monica, la madre di Serena (Miriam Candurro) e delle gemelle, invece, potrebbe arrivare a Napoli. Serena avrà motivo di preoccuparsi ma, allo stesso tempo, è anche fiera di Manuela (Gina Amarante).

Un posto al sole su RaiPlay

È possibile vedere la puntata di stasera di Un posto al sole su Rai 3 e, in streaming, sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Sempre su RaiPlay, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Qui, trovate il link della pagina ufficiale della soap opera.