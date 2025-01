Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di venerdì 3 gennaio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 gennaio 2025 (puntata 6605): Alberto minaccia di sfrattare Manuela e Micaela

Rosa accetta di uscire con Pino

Anche grazie all’intercessione di Marika (Laura Pagliara), Rosa (Daniela Ioia) accetta un nuovo invito ad uscire da parte di Pino (Antimo Casertano), il postino che consegna la posta a Palazzo Palladini. Marika aveva già consigliato a Pino di non mollare la presa su Rosa nonostante il carattere difficile di quest’ultima, spiegandogli i motivi per i quali Rosa fatica a lasciarsi andare.

Mariella riflette sulla sua situazione con Guido

Nonostante il tentativo di Mariella (Antonella Prisco), Salvatore (Cosimo Alberti) e Castrese (Peppe Romano) non sono riusciti a ritrovarsi. La loro crisi, inoltre, spingerà Mariella a riflettere sulla sua situazione attuale con Guido (Germano Bellavia). Il rapporto tra Alberto (Maurizio Aiello) e le gemelle Manuela e Micaela (Gina Amarante), sue inquiline, nel frattempo, arriva ad un punto di non ritorno, con lui che minaccia di sfrattarle.

