Nuove anticipazioni di lunedì 3 febbraio 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L'appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50.

Anticipazioni Un posto al sole del 3 febbraio 2025 (puntata 6626): Elena conosce Vinicio Gagliotti

Renato invita Niko e Manuela a pranzo

Il gesto impulsivo di Renato (Marzio Honorato), che ha invitato Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) a casa sua per pranzare insieme, avrà delle conseguenze non previste. Renato vuole assolutamente che suo figlio lasci Valeria (Benedetta Valanzano) e che ritorni insieme a Manuela. Niko, però, in un confronto con Manuela, le ha detto di non voler tornare insieme a lei perché ha troppa paura di rivivere le sofferenze che ha patito con la perdita di Susanna.

Michele continua con la sua inchiesta

Elena (Valentina Pace) incontra Vinicio (Gianluca Spagnoli), il ragazzo che sta frequentando Alice (Fabiola Balestriere), e ne rimane piacevolmente colpita. Michele (Alberto Rossi), invece, ha tutt’altra reazione, continuando la sua inchiesta sulla famiglia del ragazzo con l’aiuto di un alleato segreto. Nel frattempo, Micaela (Gina Amarante) vuole far ingelosire Samuel (Samuele Cavallo) dopo averlo visto insieme ad un’altra ragazza.

